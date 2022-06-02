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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, ABD'ye Suriye'de gerekli tedbirleri almakta kararlı olduğunu bildirdi
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, ABD'ye Suriye'de gerekli tedbirleri almakta kararlı olduğunu bildirdi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'a Türkiye'nin milli güvenliğini... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
linda thomas greenfield
türkiye
suriye
sedat önal
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Temsilcisi Bakanlığ'ından yapılan açıklamaya göre Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Hatay'ı ziyaret eden Thomas-Greenfield ile telefonda görüştü.Görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı:
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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, ABD'ye Suriye'de gerekli tedbirleri almakta kararlı olduğunu bildirdi

22:57 02.06.2022
© AAABD Türkiye bayrakları
ABD Türkiye bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© AA
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'a Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı gereken tedbirleri almayı sürdüreceğini belirtti.
Temsilcisi Bakanlığ'ından yapılan açıklamaya göre Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Hatay'ı ziyaret eden Thomas-Greenfield ile telefonda görüştü.
Görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı:
Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, talebi üzerine, ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield’la bugün (2 Haziran) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
Hatay’ı ziyaret etmekte olan Daimi Temsilci Thomas-Greenfield, Türkiye’nin Suriye’deki ihtilafa 2254 sayılı BMGK kararı temelinde, BM himayesinde ve Suriyelilerin sahipliğinde ilerletilecek siyasi süreç neticesinde kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması yönündeki çabalarına teşekkür etmiştir.
Daimi Temsilci Thomas-Greenfield’in, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde bir askeri operasyon gerçekleştirmesinden kaygı duyduklarını belirtmesi üzerine, Bakan Yardımcımız Büyükelçi Önal, PKK/YPG/PYD terör örgütünün sadece Suriye’nin toprak bütünlüğüne değil, ulusal güvenliğimize yönelik varoluşsal bir tehdit teşkil ettiğini, Ekim 2019’da ABD ve Rusya Federasyonu ile vardığımız mutabakatlardaki hükümlerin bugüne kadar yerine getirilmediğini, son dönemde bu bölgeden ülkemize yönelik terörist tehdidin daha da arttığını, güvenlik güçlerimizi, sivilleri ve sınırlarımızın içini de hedef alan bu saldırılara ve bölücü gündemin ilerletilmesine Türkiye’nin kayıtsız kalmasının beklenemeyeceğini, hayati milli güvenlik çıkarlarımızı tehdit eden terör örgütlerine karşı gereken tedbirleri almayı sürdüreceğimizi vurgulamıştır.
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