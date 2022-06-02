https://tr.sputniknews.com/20220602/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056905271.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar/TL, güne 16.43 seviyelerinde başladı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T09:20+0300
2022-06-02T09:20+0300
2022-06-02T09:20+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
çeyrek altın
gram altın
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Dolar/TL 16,43 seviyesinden güne başladı.Euro/TL ise 17,61 TL’de yer alıyor.Bugünün gündeminde mayıs ayı geçici dış ticaret verileri, TCMB haftalık bülteni, ABD'de özel sektör istihdamı verisi (ADP) yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın Dolar/TL kurunun yükselişinden destek bularak yükselişini sürdürüyor. ONS altın ise yükselen doların baskısı altında kalıyor. Gram altın bugüne 973 liradan başladı.Çeyrek altın 1.610 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını 6.424 TL civarında seyrediyor. Yarım altın ise 3.222 TL civarında seyrediyor.ONS altın ise yükselen doların baskısı altında kalarak güne satış baskısıyla 1.846 dolar civarında başladı.Altın yatırımcıların gözü ABD verilerinde olmaya devam ediyor. İçerde ise enflasyona odaklanıldı. Enflasyonun yükselişini sürdürmesi yatırımcıların enflasyona karşı koruma sağlayacak yatırım enstrümanları arayışına itiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220601/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056870410.html
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dolar, dolar/tl, euro, çeyrek altın, gram altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar/TL, güne 16.43 seviyelerinde başladı.
Dolar/TL 16,43 seviyesinden güne başladı.
Euro/TL ise 17,61 TL’de yer alıyor.
Bugünün gündeminde mayıs ayı geçici dış ticaret verileri, TCMB haftalık bülteni, ABD'de özel sektör istihdamı verisi (ADP) yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Gram altın Dolar/TL kurunun yükselişinden destek bularak yükselişini sürdürüyor. ONS altın ise yükselen doların baskısı altında kalıyor. Gram altın bugüne 973 liradan başladı.
Çeyrek altın 1.610 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını 6.424 TL civarında seyrediyor. Yarım altın ise 3.222 TL civarında seyrediyor.
ONS altın ise yükselen doların baskısı altında kalarak güne satış baskısıyla 1.846 dolar civarında başladı.
Altın yatırımcıların gözü ABD verilerinde olmaya devam ediyor. İçerde ise enflasyona odaklanıldı. Enflasyonun yükselişini sürdürmesi yatırımcıların enflasyona karşı koruma sağlayacak yatırım enstrümanları arayışına itiyor.