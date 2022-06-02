https://tr.sputniknews.com/20220602/dr-murat-kubilay-aci-recete-uygulamadan-bu-enflasyonu-dusurmek-artik-mumkun-degil-1056925655.html

Dr. Murat Kubilay: Acı reçete uygulamadan bu enflasyonu düşürmek artık mümkün değil

Dr. Murat Kubilay: Acı reçete uygulamadan bu enflasyonu düşürmek artık mümkün değil

Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan Ekonomist Dr. Murat Kubilay, "Türkiye’de bu kadar ithalat yapılmaması gerekiyor. Tüm bunlar yoksulluk... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T21:05+0300

2022-06-02T21:05+0300

2022-06-02T21:05+0300

radyo

enflasyon

akşam postasi

ekonomik kriz

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Ekonomist Dr. Murat Kubilay, enflasyonla mücadele için uygulanması gereken stratejiyi Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.Dr. Murat Kubilay, “Üç haneli bir enflasyonla Çiller dönemi rekoru bile kırılabilir. Bunu engellemek için faiz tarafında çok net adımlar atılmalı. Türkiye’nin bu kadar ithalat yapmaması gerekiyor. Tüm bunlar yoksulluk anlamına geliyor, yani acı reçete” dedi.Kubilay’ın açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:'Kasım’da erken seçime gidilseydi...'2021 yılının Kasım ayındaki süreçten sonra Türkiye erken seçime itilemeyince onun bedellerini şuan yaşıyoruz. Gerçekleşen dış gelişmeler de şokun şiddetinin biraz daha arttırdı. Standart bir programa kısa vadede geçmek lazım. Kalkınma programları hazırlanıyor ama onlar sahici bir şekilde hazırlanmıyor, mega projeler bile sadece siyasi şekilde hızlı kararlar verilerek yapıldığını 3. havalimanından biliyoruz. Hem hane halkı refahını hem de real sektörün borçluluğunu dikkate alacak bir kalkınma planı lazım ama çok kapsamlı olması gerekiyor. Gençlerin eğitim düzeyleri yeterli değil, genç işsizlik var ve kadınların birçoğu ev işleriyle meşgul. Ev kadınlarını da dahil edecek çok daha kapsamlı proje gerekir ama ilk yapılacak şey yangını söndürmek. O yangında şuan Türk Lirası’ndan kaçış ve enflasyonun patlaması.

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2022

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radyo, enflasyon, ekonomik kriz