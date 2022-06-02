https://tr.sputniknews.com/20220602/estonyada-rus-ve-belaruslu-siginmacilara-calisma-izni-verilecek-1056924868.html

Estonya’da Rus ve Belaruslu sığınmacılara çalışma izni verilecek

Estonya’da Rus ve Belaruslu sığınmacılara çalışma izni verilecek

Estonya hükümeti, insani gerekçelerle ülkeye kabul edilen Rusya ve Belarus vatandaşlarına çalışma ve girişimcilik vizelerinin yanı sıra, geçici oturma... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T19:59+0300

2022-06-02T19:59+0300

2022-06-02T20:00+0300

estonya

oturma izni

sığınmacı

ukrayna krizi

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Estonya hükümetinden yapılan açıklamada, “Yaptırımlara ilişkin kararda yapılan değişiklikler, bir istisna olarak, örneğin Associated Press çalışanları gibi Dışişleri Bakanlığı’nın akreditasyon verdiği Rus ve Belaruslu gazetecilerin de Estonya’da çalışmasına izin veriyor” ifadesine yer verildi.Muafiyet, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında çalışmak üzere, Polis ve Sınır Muhafız Departmanı tarafından uzun vadeli vize verilen Belarus vatandaşlarını da kapsıyor.Açıklamasında, “ülkelerine dönmeleri durumunda hayatları ve sağlıkları gerçek tehditle karşı karşıya kalacak” Rusya ve Belarus vatandaşlarına insani gerekçelerle vize verildiği anımsatıldı.

estonya

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estonya, oturma izni, sığınmacı