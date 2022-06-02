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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220602/estonyada-rus-ve-belaruslu-siginmacilara-calisma-izni-verilecek-1056924868.html
Estonya’da Rus ve Belaruslu sığınmacılara çalışma izni verilecek
Estonya’da Rus ve Belaruslu sığınmacılara çalışma izni verilecek
Estonya hükümeti, insani gerekçelerle ülkeye kabul edilen Rusya ve Belarus vatandaşlarına çalışma ve girişimcilik vizelerinin yanı sıra, geçici oturma... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T19:59+0300
2022-06-02T20:00+0300
estonya
oturma izni
sığınmacı
ukrayna krizi
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Estonya hükümetinden yapılan açıklamada, “Yaptırımlara ilişkin kararda yapılan değişiklikler, bir istisna olarak, örneğin Associated Press çalışanları gibi Dışişleri Bakanlığı’nın akreditasyon verdiği Rus ve Belaruslu gazetecilerin de Estonya’da çalışmasına izin veriyor” ifadesine yer verildi.Muafiyet, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında çalışmak üzere, Polis ve Sınır Muhafız Departmanı tarafından uzun vadeli vize verilen Belarus vatandaşlarını da kapsıyor.Açıklamasında, “ülkelerine dönmeleri durumunda hayatları ve sağlıkları gerçek tehditle karşı karşıya kalacak” Rusya ve Belarus vatandaşlarına insani gerekçelerle vize verildiği anımsatıldı.
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estonya, oturma izni, sığınmacı

Estonya’da Rus ve Belaruslu sığınmacılara çalışma izni verilecek

19:59 02.06.2022 (güncellendi: 20:00 02.06.2022)
© Flickr / Gil EwingEstonya bayrağı
Estonya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© Flickr / Gil Ewing
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Estonya hükümeti, insani gerekçelerle ülkeye kabul edilen Rusya ve Belarus vatandaşlarına çalışma ve girişimcilik vizelerinin yanı sıra, geçici oturma izinlerinin verilmesine izin verecek.
Estonya hükümetinden yapılan açıklamada, “Yaptırımlara ilişkin kararda yapılan değişiklikler, bir istisna olarak, örneğin Associated Press çalışanları gibi Dışişleri Bakanlığı’nın akreditasyon verdiği Rus ve Belaruslu gazetecilerin de Estonya’da çalışmasına izin veriyor” ifadesine yer verildi.
Muafiyet, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında çalışmak üzere, Polis ve Sınır Muhafız Departmanı tarafından uzun vadeli vize verilen Belarus vatandaşlarını da kapsıyor.
Açıklamasında, “ülkelerine dönmeleri durumunda hayatları ve sağlıkları gerçek tehditle karşı karşıya kalacak” Rusya ve Belarus vatandaşlarına insani gerekçelerle vize verildiği anımsatıldı.
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