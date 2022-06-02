https://tr.sputniknews.com/20220602/ette-besiciye-destek-uzatildi-1056905432.html
Ette besiciye destek uzatıldı
Ette besiciye destek uzatıldı
Et ve Süt Kurumu tarafından, kesimi ve satışı yapılan/yaptırılan sığır başına yetiştiricilere 2 bin 500 liralık destek belirlenmişti 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T09:28+0300
2022-06-02T09:28+0300
2022-06-02T09:28+0300
ekonomi
kırmızı et
ramazan
gıda fiyatları
ekonomi
fahiş fiyat
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Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından kesimi ve satımı yapılan/yaptırılan her bir baş sığır için 2 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılan 2 bin 500 TL'lik destek 31 Aralık 2022 tarihine uzatıldı.Ramazan ayı için et piyasasını düzenleme adına besiciye verilen destek 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.Et piyasasının düzenlemesine ilişkin kararda yapılan düzenleme ile 'Ramazan ayı' ibaresi kaldırıldı. Kararda '2/4/2022-1/5/2022' ibaresi de '2/4/2022-31/12/2022' olarak değiştirildi.Ramazan ayında, kırmızı et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından kesimi ve satışı yapılan/yaptırılan sığır başına yetiştiricilere 2 bin 500 liralık destek belirlenmişti. Ödemeler, ESK tarafından hazırlanacak icmal karşılığında gerçekleştirilirken sığırların kesimi ve satışı, ESK tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde yaptırılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220414/istanbul-barometresi-2022-mart-raporu-kirmizi-et-ve-yag-alinamiyor-1055569329.html
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kırmızı et, ramazan, gıda fiyatları, ekonomi, fahiş fiyat
Ette besiciye destek uzatıldı
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Et ve Süt Kurumu tarafından, kesimi ve satışı yapılan/yaptırılan sığır başına yetiştiricilere 2 bin 500 liralık destek belirlenmişti
Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından kesimi ve satımı yapılan/yaptırılan her bir baş sığır için 2 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılan 2 bin 500 TL'lik destek 31 Aralık 2022 tarihine uzatıldı.
Ramazan ayı için et piyasasını düzenleme adına besiciye verilen destek 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.
Et piyasasının düzenlemesine ilişkin kararda yapılan düzenleme ile 'Ramazan ayı' ibaresi kaldırıldı. Kararda '2/4/2022-1/5/2022' ibaresi de '2/4/2022-31/12/2022' olarak değiştirildi.
Ramazan ayında, kırmızı et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından kesimi ve satışı yapılan/yaptırılan sığır başına yetiştiricilere 2 bin 500 liralık destek belirlenmişti. Ödemeler, ESK tarafından hazırlanacak icmal karşılığında gerçekleştirilirken sığırların kesimi ve satışı, ESK tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde yaptırılmıştı.