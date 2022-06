https://tr.sputniknews.com/20220602/ette-besiciye-destek-uzatildi-1056905432.html

Ette besiciye destek uzatıldı

Ette besiciye destek uzatıldı

Et ve Süt Kurumu tarafından, kesimi ve satışı yapılan/yaptırılan sığır başına yetiştiricilere 2 bin 500 liralık destek belirlenmişti 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T09:28+0300

2022-06-02T09:28+0300

2022-06-02T09:28+0300

ekonomi

kırmızı et

ramazan

gıda fiyatları

ekonomi

fahiş fiyat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103085/59/1030855944_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_93070c45552a2e7c9201ce0c0ffdd522.jpg

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından kesimi ve satımı yapılan/yaptırılan her bir baş sığır için 2 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılan 2 bin 500 TL'lik destek 31 Aralık 2022 tarihine uzatıldı.Ramazan ayı için et piyasasını düzenleme adına besiciye verilen destek 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.Et piyasasının düzenlemesine ilişkin kararda yapılan düzenleme ile 'Ramazan ayı' ibaresi kaldırıldı. Kararda '2/4/2022-1/5/2022' ibaresi de '2/4/2022-31/12/2022' olarak değiştirildi.Ramazan ayında, kırmızı et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından kesimi ve satışı yapılan/yaptırılan sığır başına yetiştiricilere 2 bin 500 liralık destek belirlenmişti. Ödemeler, ESK tarafından hazırlanacak icmal karşılığında gerçekleştirilirken sığırların kesimi ve satışı, ESK tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde yaptırılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220414/istanbul-barometresi-2022-mart-raporu-kirmizi-et-ve-yag-alinamiyor-1055569329.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kırmızı et, ramazan, gıda fiyatları, ekonomi, fahiş fiyat