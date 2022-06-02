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Eyüpsultan'da 11 yaşındaki çocuğun ölümünde ihmal iddiası
Eyüpsultan'da 11 yaşındaki çocuğun ölümünde ihmal iddiası
Eyüpsultan'da 11 yaşındaki Eşref Güneş, evine giderken girdiği inşaat alanında demirlerin üzerine düşerek hayatını kaybetti. Eşref Güneş'in ailesi ihmal... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T14:21+0300
2022-06-02T14:21+0300
2022-06-02T14:21+0300
yaşam
eyüpsultan
istanbul
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İstanbul Eyüpsultan'da inşaat alanındaki demirlere düşerek ölen küçük çocuğun ailesi ihmal iddiasında bulundu.11 yaşındaki Eşref Güneş dün akşam saatlerinde arkadaşları ile Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde bulunan Gümüşsuyu İlkokulu'na top oynamak için gitti.Dönüş yolundaysa, evine mesafesini kısaltmak için inşaat alanının içinden geçmek istedi. İnşaat alanındayken, ayağı kayan 11 yaşındaki çocuk, inşaatın temelindeki demirlerin üstüne düşerek hayatını kaybetti. Eşref Güneş'in cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.'Demirler boğazına saplanmış'Amca Mehmet Güneş, "Okulda top oynamaya gitmiş. Dönerken inşaatın açıkta olması nedeniyle kestirme diye oradan gidiyor. İnşaata girince, ayağı kaymış. Temel de yeni atılmış, temelin demirleri dışarıda, düşünce demirler boğazına saplanmış. İnsan hayatına önem verilse o inşaatın çevresi kapatılırdı. Bunu ne denetleyen belediye var ne zabıta var. Dün yaşayan çocuğumuz birilerinin ihmalkarlığı yüzünden bugün yok" dedi.Dayısı Reşat Güneş, "İnşaattan düştü diye haber geldi. Biz de arkadaşlarıyla oynarken normal alanda düşmüş sandık. Okulun önüne giderken kullandıkları bir yolmuş. Sadece o değil bütün çocuklar o yolu kullanıyormuş" diye konuştu. Olay yerinde konuşan Cesim Turan "Ben evde oturuyordum. İnşaattan sesler geldi. Hanım 'Çocuk inşaata düştü, git kurtar çocuğu' dedi. Ben de gittim bir baktım ki çocuk demirlere saplanmış. Aşağıya doğru sarkmış, ölmüş. İtfaiye ve ambulans geldi, çocuğu demirlerden zor çıkardılar" dedi.
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eyüpsultan, istanbul
Eyüpsultan'da 11 yaşındaki çocuğun ölümünde ihmal iddiası
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Eyüpsultan'da 11 yaşındaki Eşref Güneş, evine giderken girdiği inşaat alanında demirlerin üzerine düşerek hayatını kaybetti. Eşref Güneş'in ailesi ihmal iddiasında bulundu.
İstanbul Eyüpsultan'da inşaat alanındaki demirlere düşerek ölen küçük çocuğun ailesi ihmal iddiasında bulundu.
11 yaşındaki Eşref Güneş dün akşam saatlerinde arkadaşları ile Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde bulunan Gümüşsuyu İlkokulu'na top oynamak için gitti.
Dönüş yolundaysa, evine mesafesini kısaltmak için inşaat alanının içinden geçmek istedi. İnşaat alanındayken, ayağı kayan 11 yaşındaki çocuk, inşaatın temelindeki demirlerin üstüne düşerek hayatını kaybetti. Eşref Güneş'in cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.
'Demirler boğazına saplanmış'
Amca Mehmet Güneş, "Okulda top oynamaya gitmiş. Dönerken inşaatın açıkta olması nedeniyle kestirme diye oradan gidiyor. İnşaata girince, ayağı kaymış. Temel de yeni atılmış, temelin demirleri dışarıda, düşünce demirler boğazına saplanmış. İnsan hayatına önem verilse o inşaatın çevresi kapatılırdı. Bunu ne denetleyen belediye var ne zabıta var. Dün yaşayan çocuğumuz birilerinin ihmalkarlığı yüzünden bugün yok" dedi.
Dayısı Reşat Güneş, "İnşaattan düştü diye haber geldi. Biz de arkadaşlarıyla oynarken normal alanda düşmüş sandık. Okulun önüne giderken kullandıkları bir yolmuş. Sadece o değil bütün çocuklar o yolu kullanıyormuş" diye konuştu.
Olay yerinde konuşan Cesim Turan "Ben evde oturuyordum. İnşaattan sesler geldi. Hanım 'Çocuk inşaata düştü, git kurtar çocuğu' dedi. Ben de gittim bir baktım ki çocuk demirlere saplanmış. Aşağıya doğru sarkmış, ölmüş. İtfaiye ve ambulans geldi, çocuğu demirlerden zor çıkardılar" dedi.