https://tr.sputniknews.com/20220602/facebookta-bir-donem-kapandi-14-yillik-operasyon-sefi-sheryl-sandberg-istifa-etti-1056917858.html

Facebook'ta bir dönem kapandı: 14 yıllık operasyon şefi Sandberg istifa etti

Facebook'ta bir dönem kapandı: 14 yıllık operasyon şefi Sandberg istifa etti

Facebook'un kurucuları arasında yer alan ve mevcut Meta yapılanmasının en önemli ikinci ismi olarak bilinen Sheryl Sandberg görevinden istifa ettiğini... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T15:34+0300

2022-06-02T15:34+0300

2022-06-02T15:40+0300

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sheryl sandberg

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Slikon Vadisi'nin en etkili kadınları arasında yer alan 52 yaşındaki Meta Operasyon Şefi (COO) Sheryl Sandberg, görevinden ayrıldığını duyurdu. Açıklama, sosyal medya devinin belirsiz bir gelecek ve güçlü bir rekabetle karşı karşıya kaldığı bir dönemde geldi.Facebook'un üst kuruluşu Meta'dan istifasının sonbaharda yürürlüğe gireceğini belirten Sandberg, şirketin yönetim kurulundaki görevine devam etmeyi planladığını da ekledi.Harvard mezunu Sandberg, Facebook'a 2008 yılında henüz başlangıç aşamasındayken katılmış, platformun milyar dolarlık bir reklam krallığına dönüşmesi sürecinde öncü rol almıştı. İstifaya ilişkin açıklamasında Sandberg, "14 yıl sonra, artık hayatımın bir sonraki bölümünü kaleme alma zamanım geldi. Geleceğin bana neler getireceğinden emin değilim, ancak şunu öğrendim ki hiç kimse bu konuda emin olamaz" ifadelerini kullandı.Görevi sayesinde teknoloji dünyasında tanınan bir isim haline gelen Sandberg, 2014'te yayınlanan "Sınırlarını Zorla: Kadınlar, İş ve Liderlik İsteği" kitabıyla da ün kazandı. En çok satılan kitaplar arasında yer alan eserinde Sandberg, tam potansiyellerine ulaşabilmeleri ve iş dünyasındaki zorlukların üstesinden gelmek için kadınları kariyerlerinde 'sınırları zorlamaya' teşvik etti. 'Ardında bıraktığı, taciz ve istismara imkan tanıyan bir miras'İnternetin 'meta veri tabanı' olarak adlandırılan bir sanal dünya olma yolunda ilerlediği inancıyla sanal dünya ekseninde kendisini yeniden markalaştırdığı bir dönemde Facebook, kullanıcı gizliliği ihlalleri ve toplumun faydalarından kar sağladığı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Media Matters isimli platformun ABD temsilciliği lideri Angelo Carusone, Sandberg'in istifasına ilişkin "Sandberg, yaratılışına Facebook'un katkı sunduğu sosyal medya ortamını ve Meta'yı bulduğundan çok daha kötü bir yerde bırakıyor" ifadelerini kullandı. Carusone'a göre Sandberg'in ardında bıraktığı miras, 'trolleme, taciz ve istismara imkan tanıyan' bir miras oldu. Facebook giderek daha yaşlı insanların kullandığı bir platform olarak görülürken, Meta son yıllarda TikTok, LinkedIn, Pinterest ve Twitter'ın rağbet gördüğü bir sosyal medya ortamında rekabet mücadelesi veriyor. Zuckerberg: Bana çok şey öğrettiSandberg'in istifasına ilişkin açıklama yapan Mark Zuckerberg, Meta'nın Operasyon Şefliği görevini Javier Olivan'ın üstleneceğini bildirdi. Zuckerberg, Olivan'ın 'Operasyon Şefliği' rolünün Sandberg'in sahip olduğu 'sağ kol' konumundan farklı olarak daha geleneksel bir işleve sahip olacağını kaydetti.Zuckerberg, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Bana çok şey öğretti ve hem kişisel hem de profesyonel olarak hayatımdaki birçok önemli anda yanımda oldu. Bu şirketi Sheryl ile birlikte yönetmeyi özleyeceğim" dedi.İstifa haberi Meta hisselerini düşürdüMeta hisseleri Sandberg'in ayrıldığı haberi üzerine en az yüzde 2 oranında düşerken, bu düşüş şirketin düzenli büyüyüşünün sona erdiğine dair endişeleri destekleyici bir etki yarattı.

https://tr.sputniknews.com/20200220/sorostan-zuckerberge-istifa-cagrisi-1041438459.html

https://tr.sputniknews.com/20190417/facebook-kullanici-verilerine-erisimi-koz-olarak-kullanmis-ortaklara-var-rakiplere-yok-1038794849.html

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facebook, meta, sheryl sandberg