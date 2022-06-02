https://tr.sputniknews.com/20220602/fasta-ilk-maymun-cicegi-vakasi-goruldu-1056917407.html

Fas'ta ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Fas'ta ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Fas'ta ilk maymun çiçeği (monkeypox) vakasının tespit edildiği duyuruldu. 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T15:21+0300

2022-06-02T15:21+0300

2022-06-02T15:21+0300

dünya

maymun çiçeği virüsü

fas

vaka

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Fas'ta ilk maymun çiçeği (monkeypox) vakasının tespit edildiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) konuya ilişkin uyarısı kapsamında ülkede uygulanan protokol çerçevesinde Avrupa'dan gelen bir kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği aktarıldı.Hastanın sağlık durumunun stabil olduğu ve endişeye yol açacak bir durum olmadığı belirtilerek, söz konusu kişinin onaylı sağlık prosedürleri altında tıbbi gözetimde olduğu kaydedildi.Virüsün yayılmasını önlemek için temaslıların belirlenmesi adına çalışmaların yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu ana kadar herhangi bir belirtinin tespit edilmediği vurgulandı.Sağlık Bakanlığı Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezinden 24 Mayıs'ta yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar 3 şüpheli maymun çiçeği vakası kaydedildiği, henüz doğrulanmış bir vaka olmadığı belirtilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220530/fransada-maymun-cicegi-vaka-sayisi-16-olarak-tespit-edildi-1056800217.html

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maymun çiçeği virüsü, fas, vaka