Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220602/fasta-ilk-maymun-cicegi-vakasi-goruldu-1056917407.html
Fas'ta ilk maymun çiçeği vakası görüldü
Fas'ta ilk maymun çiçeği vakası görüldü
Fas'ta ilk maymun çiçeği (monkeypox) vakasının tespit edildiği duyuruldu. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T15:21+0300
2022-06-02T15:21+0300
dünya
maymun çiçeği virüsü
fas
vaka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1056917380_0:113:1495:953_1920x0_80_0_0_8a7205c48346c774598a3cf6a548bd47.jpg
Fas'ta ilk maymun çiçeği (monkeypox) vakasının tespit edildiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) konuya ilişkin uyarısı kapsamında ülkede uygulanan protokol çerçevesinde Avrupa'dan gelen bir kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği aktarıldı.Hastanın sağlık durumunun stabil olduğu ve endişeye yol açacak bir durum olmadığı belirtilerek, söz konusu kişinin onaylı sağlık prosedürleri altında tıbbi gözetimde olduğu kaydedildi.Virüsün yayılmasını önlemek için temaslıların belirlenmesi adına çalışmaların yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu ana kadar herhangi bir belirtinin tespit edilmediği vurgulandı.Sağlık Bakanlığı Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezinden 24 Mayıs'ta yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar 3 şüpheli maymun çiçeği vakası kaydedildiği, henüz doğrulanmış bir vaka olmadığı belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220530/fransada-maymun-cicegi-vaka-sayisi-16-olarak-tespit-edildi-1056800217.html
fas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1056917380_37:0:1456:1064_1920x0_80_0_0_4cee83210e5ee22eb334d6f4871223c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
maymun çiçeği virüsü, fas, vaka

Fas'ta ilk maymun çiçeği vakası görüldü

15:21 02.06.2022
© Flickrmaymun çiçeği (monkeypox)
maymun çiçeği (monkeypox) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© Flickr
Abone olTelegram
Fas'ta ilk maymun çiçeği (monkeypox) vakasının tespit edildiği duyuruldu.
Fas'ta ilk maymun çiçeği (monkeypox) vakasının tespit edildiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) konuya ilişkin uyarısı kapsamında ülkede uygulanan protokol çerçevesinde Avrupa'dan gelen bir kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği aktarıldı.
Hastanın sağlık durumunun stabil olduğu ve endişeye yol açacak bir durum olmadığı belirtilerek, söz konusu kişinin onaylı sağlık prosedürleri altında tıbbi gözetimde olduğu kaydedildi.
Virüsün yayılmasını önlemek için temaslıların belirlenmesi adına çalışmaların yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu ana kadar herhangi bir belirtinin tespit edilmediği vurgulandı.
Sağlık Bakanlığı Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezinden 24 Mayıs'ta yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar 3 şüpheli maymun çiçeği vakası kaydedildiği, henüz doğrulanmış bir vaka olmadığı belirtilmişti.
Maymun çiçeği - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
DÜNYA
Fransa’da maymun çiçeği vaka sayısı 16 olarak tespit edildi
30 Mayıs, 08:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала