https://tr.sputniknews.com/20220602/fasta-ilk-maymun-cicegi-vakasi-goruldu-1056917407.html
Fas'ta ilk maymun çiçeği vakası görüldü
Fas'ta ilk maymun çiçeği vakası görüldü
Fas'ta ilk maymun çiçeği (monkeypox) vakasının tespit edildiği duyuruldu. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T15:21+0300
2022-06-02T15:21+0300
2022-06-02T15:21+0300
dünya
maymun çiçeği virüsü
fas
vaka
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Fas'ta ilk maymun çiçeği (monkeypox) vakasının tespit edildiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) konuya ilişkin uyarısı kapsamında ülkede uygulanan protokol çerçevesinde Avrupa'dan gelen bir kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği aktarıldı.Hastanın sağlık durumunun stabil olduğu ve endişeye yol açacak bir durum olmadığı belirtilerek, söz konusu kişinin onaylı sağlık prosedürleri altında tıbbi gözetimde olduğu kaydedildi.Virüsün yayılmasını önlemek için temaslıların belirlenmesi adına çalışmaların yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu ana kadar herhangi bir belirtinin tespit edilmediği vurgulandı.Sağlık Bakanlığı Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezinden 24 Mayıs'ta yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar 3 şüpheli maymun çiçeği vakası kaydedildiği, henüz doğrulanmış bir vaka olmadığı belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220530/fransada-maymun-cicegi-vaka-sayisi-16-olarak-tespit-edildi-1056800217.html
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maymun çiçeği virüsü, fas, vaka
Fas'ta ilk maymun çiçeği vakası görüldü
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Fas'ta ilk maymun çiçeği (monkeypox) vakasının tespit edildiği duyuruldu.
Fas'ta ilk maymun çiçeği (monkeypox) vakasının tespit edildiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) konuya ilişkin uyarısı kapsamında ülkede uygulanan protokol çerçevesinde Avrupa'dan gelen bir kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği aktarıldı.
Hastanın sağlık durumunun stabil olduğu ve endişeye yol açacak bir durum olmadığı belirtilerek, söz konusu kişinin onaylı sağlık prosedürleri altında tıbbi gözetimde olduğu kaydedildi.
Virüsün yayılmasını önlemek için temaslıların belirlenmesi adına çalışmaların yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu ana kadar herhangi bir belirtinin tespit edilmediği vurgulandı.
Sağlık Bakanlığı Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezinden 24 Mayıs'ta yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar 3 şüpheli maymun çiçeği vakası kaydedildiği, henüz doğrulanmış bir vaka olmadığı belirtilmişti.