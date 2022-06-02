https://tr.sputniknews.com/20220602/finalissimada-sampiyon-arjantin---1056898692.html
Finalissima'da şampiyon Arjantin
Finalissima'da şampiyon Arjantin
Arjantin, Finalissima'da İtalya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Roberto Mancini'nin hasreti sürerken Lionel Messi bir kupa daha kazandı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T00:03+0300
2022-06-02T00:03+0300
2022-06-02T00:09+0300
spor
arjantin
şampiyon
italya
futbol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1056898746_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_4722409628a224270cb039a613dc5b9c.jpg
EURO 2020 şampiyonu İtalya ile Copa America'nın sahibi Arjantin, Finalissima 2022'de kozlarını paylaştı.Mücadeleyi Arjantin 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.Galibiyet gollerini 28. dakikada Martinez, 45+1. dakikada Angel di Maria ve 90+4. dakikada Dybala kaydetti.Bu sezon PSG'de beklentilerin altında kalan Lionel Messi, ilk golün asistini yaparken gösterdiği performansla da dikkat çekti.
https://tr.sputniknews.com/20220601/italyan-kulubu-milan-abdli-sirkete-satildi-1056875535.html
arjantin
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1056898746_0:0:1025:769_1920x0_80_0_0_7478fd0095a68dac7ebe9a7e8f3bb43d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
arjantin, şampiyon, italya, futbol
Finalissima'da şampiyon Arjantin
00:03 02.06.2022 (güncellendi: 00:09 02.06.2022) Abone ol
Arjantin, Finalissima'da İtalya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Roberto Mancini'nin hasreti sürerken Lionel Messi bir kupa daha kazandı.
EURO 2020 şampiyonu İtalya ile Copa America'nın sahibi Arjantin, Finalissima 2022'de kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi Arjantin 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.
Galibiyet gollerini 28. dakikada Martinez, 45+1. dakikada Angel di Maria ve 90+4. dakikada Dybala kaydetti.
Bu sezon PSG'de beklentilerin altında kalan Lionel Messi, ilk golün asistini yaparken gösterdiği performansla da dikkat çekti.