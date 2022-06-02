https://tr.sputniknews.com/20220602/finalissimada-sampiyon-arjantin---1056898692.html

Finalissima'da şampiyon Arjantin

Finalissima'da şampiyon Arjantin

Arjantin, Finalissima'da İtalya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Roberto Mancini'nin hasreti sürerken Lionel Messi bir kupa daha kazandı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye

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spor

arjantin

şampiyon

italya

futbol

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EURO 2020 şampiyonu İtalya ile Copa America'nın sahibi Arjantin, Finalissima 2022'de kozlarını paylaştı.Mücadeleyi Arjantin 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.Galibiyet gollerini 28. dakikada Martinez, 45+1. dakikada Angel di Maria ve 90+4. dakikada Dybala kaydetti.Bu sezon PSG'de beklentilerin altında kalan Lionel Messi, ilk golün asistini yaparken gösterdiği performansla da dikkat çekti.

https://tr.sputniknews.com/20220601/italyan-kulubu-milan-abdli-sirkete-satildi-1056875535.html

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arjantin, şampiyon, italya, futbol