Fransa: AB yaptırımlarının 6. paketi, deniz üzerinden Rus petrol ithalatını yasaklayacak

"Getirilen yeni yasak, Almanya ve Polonya tarafından alınan devlet düzeyindeki yaptırım kararlarıyla birleştiğinde, Rusya'nın petrol ithalatını yıl sonuna kadar yüzde 92 oranında azaltacak ve yakın bir zamanda boru hattı üzerinden Rus petrolü ithalatının yasaklanmasıyla da tamamlanmış olacak."