https://tr.sputniknews.com/20220602/fransa-ab-yaptirimlarinin-6-paketi-deniz-uzerinden-ulastirilan-rus-petrolune-kisitlama-getirecek-1056922089.html
Fransa: AB yaptırımlarının 6. paketi, deniz üzerinden Rus petrol ithalatını yasaklayacak
Fransa: AB yaptırımlarının 6. paketi, deniz üzerinden Rus petrol ithalatını yasaklayacak
Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) temsilciliğinden yapılan açıklamada, AB'nin Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketinde, deniz üzerinden ulaştırılan Rus petrolü... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T17:17+0300
2022-06-02T17:17+0300
2022-06-02T17:37+0300
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Yeni kısıtlamaların AB üye ülkelerince onaylandığını doğrulayan Fransa'nın Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı, yeni yaptırım paketinin Cuma günü açıklanacağını kaydetti.Temsilciliğin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Macaristan geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik getirmeyi planladığı 6. yaptırım paketinin bir taslağında yer alan Rus petrol ithalatı yasağına, ülke ekonomisi üzerinde bir 'atom bombasına' eşdeğer etki yaratacağı gerekçesiyle itiraz etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220524/macaristan-abnin-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketini-desteklemeyecek-1056644426.html
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Fransa: AB yaptırımlarının 6. paketi, deniz üzerinden Rus petrol ithalatını yasaklayacak
17:17 02.06.2022 (güncellendi: 17:37 02.06.2022) Abone ol
Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) temsilciliğinden yapılan açıklamada, AB'nin Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketinde, deniz üzerinden ulaştırılan Rus petrolü ithalatının yasaklanması öngörülüyor.
Yeni kısıtlamaların AB üye ülkelerince onaylandığını doğrulayan Fransa'nın Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı, yeni yaptırım paketinin Cuma günü açıklanacağını kaydetti.
Temsilciliğin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Getirilen yeni yasak, Almanya ve Polonya tarafından alınan devlet düzeyindeki yaptırım kararlarıyla birleştiğinde, Rusya'nın petrol ithalatını yıl sonuna kadar yüzde 92 oranında azaltacak ve yakın bir zamanda boru hattı üzerinden Rus petrolü ithalatının yasaklanmasıyla da tamamlanmış olacak."
Macaristan geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik getirmeyi planladığı 6. yaptırım paketinin bir taslağında yer alan Rus petrol ithalatı yasağına, ülke ekonomisi üzerinde bir 'atom bombasına' eşdeğer etki yaratacağı gerekçesiyle itiraz etmişti.