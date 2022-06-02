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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220602/fransa-ab-yaptirimlarinin-6-paketi-deniz-uzerinden-ulastirilan-rus-petrolune-kisitlama-getirecek-1056922089.html
Fransa: AB yaptırımlarının 6. paketi, deniz üzerinden Rus petrol ithalatını yasaklayacak
Fransa: AB yaptırımlarının 6. paketi, deniz üzerinden Rus petrol ithalatını yasaklayacak
Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) temsilciliğinden yapılan açıklamada, AB'nin Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketinde, deniz üzerinden ulaştırılan Rus petrolü... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T17:17+0300
2022-06-02T17:37+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
avrupa birliği
petrol
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Yeni kısıtlamaların AB üye ülkelerince onaylandığını doğrulayan Fransa'nın Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı, yeni yaptırım paketinin Cuma günü açıklanacağını kaydetti.Temsilciliğin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Macaristan geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik getirmeyi planladığı 6. yaptırım paketinin bir taslağında yer alan Rus petrol ithalatı yasağına, ülke ekonomisi üzerinde bir 'atom bombasına' eşdeğer etki yaratacağı gerekçesiyle itiraz etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220524/macaristan-abnin-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketini-desteklemeyecek-1056644426.html
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rusya, ukrayna krizi, ukrayna, avrupa birliği, petrol

Fransa: AB yaptırımlarının 6. paketi, deniz üzerinden Rus petrol ithalatını yasaklayacak

17:17 02.06.2022 (güncellendi: 17:37 02.06.2022)
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Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) temsilciliğinden yapılan açıklamada, AB'nin Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketinde, deniz üzerinden ulaştırılan Rus petrolü ithalatının yasaklanması öngörülüyor.
Yeni kısıtlamaların AB üye ülkelerince onaylandığını doğrulayan Fransa'nın Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı, yeni yaptırım paketinin Cuma günü açıklanacağını kaydetti.
Temsilciliğin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Getirilen yeni yasak, Almanya ve Polonya tarafından alınan devlet düzeyindeki yaptırım kararlarıyla birleştiğinde, Rusya'nın petrol ithalatını yıl sonuna kadar yüzde 92 oranında azaltacak ve yakın bir zamanda boru hattı üzerinden Rus petrolü ithalatının yasaklanmasıyla da tamamlanmış olacak."
Macaristan geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik getirmeyi planladığı 6. yaptırım paketinin bir taslağında yer alan Rus petrol ithalatı yasağına, ülke ekonomisi üzerinde bir 'atom bombasına' eşdeğer etki yaratacağı gerekçesiyle itiraz etmişti.
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
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Macaristan, AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini desteklemeyecek
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