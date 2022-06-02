https://tr.sputniknews.com/20220602/galatada-kendisini-yakan-kisi-hayatini-kaybetti-1056912944.html

Galata'da kendisini yakan kişi hayatını kaybetti

Galata'da kendisini yakan kişi hayatını kaybetti

İstanbul’da eline plastik orak alarak gezdiği Galata'da kendini yakan 28 yaşındaki genç, kaldırdığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T13:19+0300

2022-06-02T13:19+0300

2022-06-02T13:24+0300

galata

türkiye

yakma

beyoğlu

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Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'nda tinerle kendini yakan 28 yaşındaki gencin sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya’dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etmişti. Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alınmıştı. Gencin psikolojik sorunları olduğu ve olaydan önce ailesini arayarak 'Kendini yakacağım' dediği öğrenildi.Ne olmuştu?Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı Büyük Hendek Caddesi üzerinde önceki gün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, eline plastik bir orak alan 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak, kıyafetine önce tiner döktü ardından da kendini ateşe vermişti. Bir anda yanmaya başlayan genç adeta alev topuna dönmüştü. Görenleri şoke olduğu olayda yanan gence çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.Müdahalenin ardından ağır yaralı genç yere yığılmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yanıkları olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220531/galatada-uzerine-yanici-madde-doken-bir-kisi-kendini-yakmaya-kalkisti-sorusturma-baslatildi-1056859089.html

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