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Genç görünmek için her şeyi deneyebileceğini söyleyen Kim Kardashian: Dışkı da yerim
Genç görünmek için her şeyi deneyebileceğini söyleyen Kim Kardashian: Dışkı da yerim
Ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, verdiği bir röportajda genç görünmek için her şeyi deneyebileceğini belirtirken, buna dışkı yemenin de dahil olduğunu... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T14:04+0300
2022-06-02T14:06+0300
yaşam
kim kardashian
dışkı
insan dışkısı
cilt bakımı
gençlik
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New York Times gazetesine konuşan 41 yaşındaki ünlü yıldız, cilt bakımı sırlarını anlattı. Cilt bakımının kolay vazgeçen insanlara göre olmadığının altını çizen Kim Kardashian, "Bunun için her şeyi denerim" dedi. "Genç görünmem için her gün dışkı yemem gerektiğini söyleseniz, bunu yapabilirim" şeklinde konuşan Kardashian, gülerek, "Bunu belki yapabilirim" dedi.Sosyal medyanın bu ifadelere tepkisi ise gecikmedi. Bir Instagram kullanıcısı "Nedense zaten bunu yaptığını hissediyorum" derken, bir diğeri ise "Asıl soru, ne kadar dışkının gerektiği" yorumunu yaptı.. Yayınlanan röportaj, Skims isimli giyim markasının kurucusu olan Kardashian'ın yeni cilt bakım serisi Skkn'i ilan etmesinden sonra geldi. Bu nedenle bazı sosyal medya kullanıcıları, "Skkn'in içeriğinde dışkı mı var??" diye sordu.Çoğu insanın nasıl göründüklerini umursamıyormuş gibi görünmek istediğini söyleyen Kardashian, cilt bakımı konusunda "Cilt bakımı kolaymış gibi ya da cilt güzelliği tamamen doğalmış gibi davranmıyorum. Sabah uyanıp rastgele ürünler kullanmazsınız. Uyanırsınız, ve belirli içeriğe sahip ürünleri kullanırsınız. P.R.P. cilt bakımı, kök hücre bakımı, lazer - bunların hepsi işe yarayan şeyler" değerlendirmesinde bulundu.Ancak Kardashian'ın cilt bakımı sırrı aynı zamanda paraya da dayanıyor. Ünlü yıldızın gençleştirici etkili yeni cilt bakımı serisi 630 dolara mal oluyor. Ürünlerin iyi tarafı ise, yeniden doldurulabilir olması. Yeniden doldurma işlemi için satılan yedek kapsüller ise orijinal üründen yaklaşık yüzde 15 indirimle satılıyor.
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kim kardashian, dışkı, insan dışkısı, cilt bakımı, gençlik

Genç görünmek için her şeyi deneyebileceğini söyleyen Kim Kardashian: Dışkı da yerim

14:04 02.06.2022 (güncellendi: 14:06 02.06.2022)
© AP Photo / Jose Luis MaganaÜnlü reality şov yıldızı Kim Kardashian
Ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
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Ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, verdiği bir röportajda genç görünmek için her şeyi deneyebileceğini belirtirken, buna dışkı yemenin de dahil olduğunu söyledi.
New York Times gazetesine konuşan 41 yaşındaki ünlü yıldız, cilt bakımı sırlarını anlattı.
Cilt bakımının kolay vazgeçen insanlara göre olmadığının altını çizen Kim Kardashian, "Bunun için her şeyi denerim" dedi.
"Genç görünmem için her gün dışkı yemem gerektiğini söyleseniz, bunu yapabilirim" şeklinde konuşan Kardashian, gülerek, "Bunu belki yapabilirim" dedi.
Sosyal medyanın bu ifadelere tepkisi ise gecikmedi. Bir Instagram kullanıcısı "Nedense zaten bunu yaptığını hissediyorum" derken, bir diğeri ise "Asıl soru, ne kadar dışkının gerektiği" yorumunu yaptı..
Yayınlanan röportaj, Skims isimli giyim markasının kurucusu olan Kardashian'ın yeni cilt bakım serisi Skkn'i ilan etmesinden sonra geldi. Bu nedenle bazı sosyal medya kullanıcıları, "Skkn'in içeriğinde dışkı mı var??" diye sordu.
Çoğu insanın nasıl göründüklerini umursamıyormuş gibi görünmek istediğini söyleyen Kardashian, cilt bakımı konusunda "Cilt bakımı kolaymış gibi ya da cilt güzelliği tamamen doğalmış gibi davranmıyorum. Sabah uyanıp rastgele ürünler kullanmazsınız. Uyanırsınız, ve belirli içeriğe sahip ürünleri kullanırsınız. P.R.P. cilt bakımı, kök hücre bakımı, lazer - bunların hepsi işe yarayan şeyler" değerlendirmesinde bulundu.
Ancak Kardashian'ın cilt bakımı sırrı aynı zamanda paraya da dayanıyor. Ünlü yıldızın gençleştirici etkili yeni cilt bakımı serisi 630 dolara mal oluyor. Ürünlerin iyi tarafı ise, yeniden doldurulabilir olması. Yeniden doldurma işlemi için satılan yedek kapsüller ise orijinal üründen yaklaşık yüzde 15 indirimle satılıyor.
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