https://tr.sputniknews.com/20220602/genelkurmay-baskani-guler-fransa-genelkurmay-baskani-burkhard-ile-telefonda-gorustu-1056899001.html
Genelkurmay Başkanı Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard ile telefonda görüştü
Genelkurmay Başkanı Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard ile telefonda görüştü
Genelkurmay Başkanı Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T00:19+0300
2022-06-02T00:19+0300
2022-06-02T00:19+0300
türkiye
yaşar güler
thierry burkhard
fransa
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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Genelkurmay Başkanı Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard ile telefonda görüştü
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Genelkurmay Başkanı Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.