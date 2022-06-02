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Genelkurmay Başkanı Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard ile telefonda görüştü
Genelkurmay Başkanı Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard ile telefonda görüştü
Genelkurmay Başkanı Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
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yaşar güler
thierry burkhard
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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yaşar güler, thierry burkhard, fransa

Genelkurmay Başkanı Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard ile telefonda görüştü

00:19 02.06.2022
© DHAYaşar Güler
Yaşar Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© DHA
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Genelkurmay Başkanı Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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