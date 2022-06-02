https://tr.sputniknews.com/20220602/genelkurmay-baskani-guler-fransa-genelkurmay-baskani-burkhard-ile-telefonda-gorustu-1056899001.html

Genelkurmay Başkanı Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü. 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T00:19+0300

2022-06-02T00:19+0300

2022-06-02T00:19+0300

türkiye

yaşar güler

thierry burkhard

fransa

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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yaşar güler, thierry burkhard, fransa