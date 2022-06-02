https://tr.sputniknews.com/20220602/hakkaride-cinko-madeninde-gocuk-1056899471.html
Hakkari'de çinko madeninde göçük
Hakkari'de çinko madeninde göçük
Hakkari'de bir maden ocağında göçük altında kalan işçi, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T00:32+0300
2022-06-02T00:32+0300
2022-06-02T00:32+0300
türkiye
hakkari
maden
göçük
afad
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Merkeze bağlı Kavaklı köyü yakınında, çinko madeni çıkarılan ocakta kısmı göçük meydana geldi.Haber verilmesi üzerine bölgeye giden AFAD, JAK, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.Ekipler, yaklaşık iki saat süren müdahalenin ardından işçiyi bulunduğu yerden kurtardı.Alkışlar arasında dışarıya çıkarılan ve sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilen işçi, sağlık ekiplerince Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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hakkari, maden, göçük, afad
Hakkari'de çinko madeninde göçük
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Hakkari'de bir maden ocağında göçük altında kalan işçi, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Merkeze bağlı Kavaklı köyü yakınında, çinko madeni çıkarılan ocakta kısmı göçük meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye giden AFAD, JAK, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Ekipler, yaklaşık iki saat süren müdahalenin ardından işçiyi bulunduğu yerden kurtardı.
Alkışlar arasında dışarıya çıkarılan ve sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilen işçi, sağlık ekiplerince Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.