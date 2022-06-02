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Hakkari'de çinko madeninde göçük
Hakkari'de çinko madeninde göçük
Hakkari'de bir maden ocağında göçük altında kalan işçi, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T00:32+0300
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hakkari
maden
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Merkeze bağlı Kavaklı köyü yakınında, çinko madeni çıkarılan ocakta kısmı göçük meydana geldi.Haber verilmesi üzerine bölgeye giden AFAD, JAK, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.Ekipler, yaklaşık iki saat süren müdahalenin ardından işçiyi bulunduğu yerden kurtardı.Alkışlar arasında dışarıya çıkarılan ve sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilen işçi, sağlık ekiplerince Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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hakkari, maden, göçük, afad

Hakkari'de çinko madeninde göçük

00:32 02.06.2022
© İHA / FEYZULLAH TAŞ-Hakkari'de madende meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan işçi kurtarma ekibinde bulunan herkese teşekkür etti.
Hakkari'de madende meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan işçi kurtarma ekibinde bulunan herkese teşekkür etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© İHA / FEYZULLAH TAŞ-
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Hakkari'de bir maden ocağında göçük altında kalan işçi, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Merkeze bağlı Kavaklı köyü yakınında, çinko madeni çıkarılan ocakta kısmı göçük meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye giden AFAD, JAK, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Ekipler, yaklaşık iki saat süren müdahalenin ardından işçiyi bulunduğu yerden kurtardı.
Alkışlar arasında dışarıya çıkarılan ve sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilen işçi, sağlık ekiplerince Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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