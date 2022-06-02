https://tr.sputniknews.com/20220602/implant-devrimi-abdde-hastaya-kendi-hucresinden-3-boyutlu-baskiyla-imal-edilen-kulak-naklettiler-1056920134.html

'İmplant devrimi': ABD'de hastaya kendi hücresinden 3 boyutlu baskıyla imal edilen kulak naklettiler

'İmplant devrimi': ABD'de hastaya kendi hücresinden 3 boyutlu baskıyla imal edilen kulak naklettiler

ABD'de insan hücrelerinden 3 boyutlu baskıyla kulak imal edilerek insana nakledildi. New York/Queens merkezli biyoteknoloji şirketi 3DBio Therapeutics... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T16:45+0300

2022-06-02T16:45+0300

2022-06-02T16:51+0300

yaşam

kulak

3 boyutlu

3 boyutlu yazıcı

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Mikrotia (doğuştan kulak kepçesi küçüklüğü, şekil bozukluğu veya olmayışı) ile dünyaya gelmiş 20 yaşındaki bir kadına kendi hücrelerinden 3 boyutlu baskıyla imal edilen kulak implantı takıldığı açıklandı. Rejeneratif tıp şirketi 3DBio Therapeutics'e göre yeni kulak, kadının sol kulağına tam uyan şekilde basıldı. Şirket, mart ayında nakledilen yeni kulağın kıkırdak dokusunu yenilemeye devam edeceğini ve ona doğal kulak görünümü ve hissi vereceğini belirtti.The New York Times'ın haberine göre bağımsız uzmanlar, bu teknolojinin başarılı tıbbi uygulamasıyla ilgili ilk klinik deneyin parçası olan transplantın, doku mühendisliği alanında çarpıcı bir ilerleme anlamına geldiğini söyledi.3DBio'yla bağlantısız olarak kendi kurduğu ve 3 boyutlu baskı kullanan rejeneratif tıp şirketi olan, Carnegie Mellon Üniversitesi'nin biyomedikal mühendisliği ve materyal bilimi-mühendisliği profesörü Adam Feinberg, şu değerlendimeyi yaptı:"Kesinlikle önemli bir şey. Bu teknolojinin artık bir 'eğer' değil, bir 'ne zaman' meselesi olduğunu gösteriyor."Fikri mülkiyet endişelerini öne sürerek sürecin teknik ayrıntılarını kamuoyuna açıklamayarak bağımsız uzmanların değerlendirme yapmasını zorlaştıran şirket, federal düzenleyicilerin deneme tasarımını inceleyip katı üretim standartları koyduklarını, çalışma tamamlandığında verilerin bir tıp dergisinde yayımlayacaklarını söylemekle yetindi. 11 hastanın katılımıyla devam eden klinik deneyde nakillerin başarısızlığı veya beklenmeyen sağlık komplikasyonları ihtimali bulunuyor. Ancak doktorlar ve şirket yetkilileri, hücrelerin hastanın kendi dokusundan kaynaklandığı için yeni kulağın vücut tarafından reddedilme olasılığının düşük olduğuna dikkat çekti. ABD'de Alexa isimli Meksikalı kadın hastaya kulak naklini gerçekleştiren Dr. Arturo Bonilla, "Her şey planlandığı gibi giderse, bu işlerin yapılma yönetiminde devrim yaratacak" dedi. Plastik ve hafif metallerden yapılmış kişiye özel protez uzuvlar üretmek için 3 boyutlu baskı teknolojisi kullanılıyor. Ancak Alexa'nın şekilsiz kulağından toplanan küçük bir hücre küresinden yapılan kulak implantının, canlı dokulardan yapılmış 3 boyutlu baskıyla üretilen implantın bilinen ilk örneği olduğu belirtiliyor. 3DBio Therapeutics, daha fazla araştırma yapılarak bu teknolojinin, omurilik diskleri, burun, diz menisküsleri, rotator manşetler ve lumpektomiler için rekonstrüktif doku gibi başka pek çok vücut parçasının ikamesi için kullanılabileceğini, daha ileride karaciğer, böbrek ve pankreas gibi çok daha karmaşık hayati organları bile üretebileceğini vurguladı. Şirket, Alexa'nın ameliyattan önceki ve 30 gün sonraki fotoğraflarını paylaştı.Önceki gelişmelerOcak ayında Maryland eyaletindeki cerrahlar, 57 yaşındaki ağır kalp hastası bir erkeğe genetiği değiştirilmiş domuz kalbi naklederek ömrünü 2 ay uzattı. Bilim insanları, bağışlanan organların ömrünü uzatmak için teknikler geliştirmekle de meşgul. Bu sayede organların bozulmasıyla bağışların boşa gitmesinin önüne geçiliyor. Örneğin bu hafta İsviçreli doktorlardan 3 gün boyunca başarılı şekilde muhafaza edilen bir insan karaciğerinin nakledildiği hastanın bir yıl sonra hala sağlıklı olduğu açıklaması geldi.Nakledilen genetiğiyle oynanmış domuz kalbini sağlayan şirket olan United Therapeutics de nakil için akciğer üretmek üzere 3 boyutlu baskıyla deneyler yapıyor.İsrail Teknoloji Enstitüsü'nden eylül ayında nakledilen dokulara kan sağlamak için gerekli kan damarı ağını 3 boyutlu baskıyla ürettikleri açıklaması geldi. Geçen ay İsrail'deki Galilee Tıp Merkezi, mikrotia ile dünyaya gelmiş 6 yaşındaki bir çocuğa 3 boyutlu baskıyla üretilen sentetik protez kulak takıp deriyle kapladı.

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kulak, 3 boyutlu, 3 boyutlu yazıcı