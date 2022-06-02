İngiltere tahtının ilk 'Platin Jübilesi': Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümüne özel düzenlenen Platin Jübile kutlamaları, başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nda askeri geçit töreni ile başladı.
Kraliçe 2. Elizabeth, İngiltere tarihinde Platin Jübile'yi alan ilk hükümdar oldu.
İngiltere tarihinde tahttaki 70. yıldönümüne ulaşan hükümdarlara verilen Platin Jübile'nin yanı sıra, ayrıca tahttaki 25. yılını dolduran hükümdara Gümüş (Silver) Jübile, 40. yıl için Rugby Jübile, 50. yıl için Altın (Golden) Jübile, 60. yıl için Elmas (Diamond) Jübile, 65. yıl için Safir Jübile veriliyor.
Jübile ise "yıldönümü" ve "sevinç" anlamına geliyor.
İngiltere monarşisinde 1760 ve 1801 yılları arasında hükümdarlık yapan 3. George, 50.yılı için Altın Jübile almıştı. 1837 ile 1901 yılları arasında İngiltere hükümdarı olan Kraliçe Victoria ise 50.yıl için Altın Jübile ve 60. yılı için Elmas Jübile'yi almıştı.
© İHA / ANDY RAINİngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yıldönümü için düzenlenen 4 günlük Platin Jübile kutlamaları bugün Buckingham Sarayı'nda başladı.
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© İHA / ANDY RAIN
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yıldönümü için düzenlenen 4 günlük Platin Jübile kutlamaları bugün Buckingham Sarayı'nda başladı.
© İHA / NEIL HALLBin 200'den fazla subay, asker, yüzlerce ordu müzisyeni ve 240 attan oluşan askeri geçit töreni, yerel saatle 10.00'da başladı. Askerler Buckingham Sarayı ve Tralfagar Meydanı arasında bulunan The Mall'da yürüyerek Atlı Askerler Geçit Töreni alanına gitti. Askerler daha sonra 260 yıllık bir gelenek olan Trooping the Colour adlı askeri töreni sürdürdü. Binlerce Londralı Tralfagar Meydanı’nda ve Buckingham Sarayı çevresindeki alanlarda askeri geçit törenini seyretti. Tören ayrıca Londra'daki St. James Park'a yerleştirilen büyük bir ekrana da yansıtıldı.
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© İHA / NEIL HALL
Bin 200'den fazla subay, asker, yüzlerce ordu müzisyeni ve 240 attan oluşan askeri geçit töreni, yerel saatle 10.00'da başladı. Askerler Buckingham Sarayı ve Tralfagar Meydanı arasında bulunan The Mall'da yürüyerek Atlı Askerler Geçit Töreni alanına gitti. Askerler daha sonra 260 yıllık bir gelenek olan Trooping the Colour adlı askeri töreni sürdürdü. Binlerce Londralı Tralfagar Meydanı’nda ve Buckingham Sarayı çevresindeki alanlarda askeri geçit törenini seyretti. Tören ayrıca Londra'daki St. James Park'a yerleştirilen büyük bir ekrana da yansıtıldı.
© AP Photo / Humphrey Nemarİngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip olan Kraliçe Elizabeth için düzenlenen törene katılmak üzere Kraliyet ailesi üyeleri saat 10.30 sıralarında Buckingham Sarayı'na gelmeye başladı. Kraliçenin diğer kraliyet mensuplarıyla İkinci Dünya Savaşı uçaklarının modellerini de içerecek olan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) uçuşunu izlemek üzere saat 13.00 civarında Buckingham Sarayı'nda balkona çıktı.
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© AP Photo / Humphrey Nemar
İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip olan Kraliçe Elizabeth için düzenlenen törene katılmak üzere Kraliyet ailesi üyeleri saat 10.30 sıralarında Buckingham Sarayı'na gelmeye başladı. Kraliçenin diğer kraliyet mensuplarıyla İkinci Dünya Savaşı uçaklarının modellerini de içerecek olan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) uçuşunu izlemek üzere saat 13.00 civarında Buckingham Sarayı'nda balkona çıktı.
© AP Photo / Chris JacksonAncak balkonda Kraliyet'teki görevlerinden ayılan Sussex Dükü Prens Harry, eşi Düşes Meghan Markle ve adı bir cinsel taciz skandalına karışan Kraliçe'nin oğlu York Dükü Prens Andrew yer almadı. Kutlamalar için yaşadıkları ABD'den İngiltere'ye gelen Prens Harry ve eşinin töreni izlediği belirtildi.
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© AP Photo / Chris Jackson
Ancak balkonda Kraliyet'teki görevlerinden ayılan Sussex Dükü Prens Harry, eşi Düşes Meghan Markle ve adı bir cinsel taciz skandalına karışan Kraliçe'nin oğlu York Dükü Prens Andrew yer almadı. Kutlamalar için yaşadıkları ABD'den İngiltere'ye gelen Prens Harry ve eşinin töreni izlediği belirtildi.
© AP Photo / David CliffÖte yandan, Buckingham Sarayı'ndaki Platin Jübile kutlamaları sırasında taşkınlık yapan ve törenin düzenini bozduğu belirtilen birkaç kişinin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Protestocular arasında Animal Rebellion adlı hayvan hakları savunucusu aktivist bir grubun da yer aldığı belirtildi.
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© AP Photo / David Cliff
Öte yandan, Buckingham Sarayı'ndaki Platin Jübile kutlamaları sırasında taşkınlık yapan ve törenin düzenini bozduğu belirtilen birkaç kişinin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Protestocular arasında Animal Rebellion adlı hayvan hakları savunucusu aktivist bir grubun da yer aldığı belirtildi.