https://tr.sputniknews.com/20220602/ingiltere-tahtinin-ilk-platin-jubilesi-kralice-2-elizabethin-tahttaki-70-yili-kutlaniyor-1056921483.html

İngiltere tahtının ilk 'Platin Jübilesi': Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor

İngiltere tahtının ilk 'Platin Jübilesi': Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümüne özel düzenlenen Platin Jübile kutlamaları, başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nda askeri... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T17:02+0300

2022-06-02T17:02+0300

2022-06-02T17:02+0300

dünya

ingiltere

kraliçe 2. elizabeth

tören

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Kraliçe 2. Elizabeth, İngiltere tarihinde Platin Jübile'yi alan ilk hükümdar oldu. İngiltere tarihinde tahttaki 70. yıldönümüne ulaşan hükümdarlara verilen Platin Jübile'nin yanı sıra, ayrıca tahttaki 25. yılını dolduran hükümdara Gümüş (Silver) Jübile, 40. yıl için Rugby Jübile, 50. yıl için Altın (Golden) Jübile, 60. yıl için Elmas (Diamond) Jübile, 65. yıl için Safir Jübile veriliyor. Jübile ise "yıldönümü" ve "sevinç" anlamına geliyor. İngiltere monarşisinde 1760 ve 1801 yılları arasında hükümdarlık yapan 3. George, 50.yılı için Altın Jübile almıştı. 1837 ile 1901 yılları arasında İngiltere hükümdarı olan Kraliçe Victoria ise 50.yıl için Altın Jübile ve 60. yılı için Elmas Jübile'yi almıştı.

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