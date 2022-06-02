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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220602/interpolden-silahlar-karaborsaya-dusecek-uyarisi-1056906871.html
Interpol'den 'Ukrayna'ya verilen silahlar karaborsaya düşecek' uyarısı
Interpol'den 'Ukrayna'ya verilen silahlar karaborsaya düşecek' uyarısı
Interpol Ukrayna'ya gönderilen silahlar için "Küresel suç örgütleri silah ve mühimmatın peşinde. Savaş sonrası o silahla karaborsaya düşecek. Takip sistemi... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T10:14+0300
2022-06-02T10:15+0300
ukrayna krizi
ukrayna
interpol
silah
karaborsa
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Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol), Ukrayna'ya hibe edilen silahların büyük kısmının suç örgütlerinin eline geçebileceği konusunda uyarıda bulundu.Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, Ukrayna'da silah sirkülasyonunun çok yoğun olduğuna işaret ederek bu durumun savaş sonrasında Avrupa içinde ve dışında kaçak silahların hızla yayılmasına yol açacağını söyledi."Suç örgütleri şimdiden buna odaklanmış durumda" diye Stock, üye ülkeleri, örgütün sunduğu silahlarla ilgili takip sistemini kullanmaya çağırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220420/ukrayna-krizini-firsata-ceviren-abd-milyarlarca-dolarlik-yeni-silah-satislarina-imza-atti-1055714877.html
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ukrayna, interpol, silah, karaborsa

Interpol'den 'Ukrayna'ya verilen silahlar karaborsaya düşecek' uyarısı

10:14 02.06.2022 (güncellendi: 10:15 02.06.2022)
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Interpol Ukrayna'ya gönderilen silahlar için "Küresel suç örgütleri silah ve mühimmatın peşinde. Savaş sonrası o silahla karaborsaya düşecek. Takip sistemi kullanılmalı" uyarısını yaptı.
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol), Ukrayna'ya hibe edilen silahların büyük kısmının suç örgütlerinin eline geçebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, Ukrayna'da silah sirkülasyonunun çok yoğun olduğuna işaret ederek bu durumun savaş sonrasında Avrupa içinde ve dışında kaçak silahların hızla yayılmasına yol açacağını söyledi.
"Suç örgütleri şimdiden buna odaklanmış durumda" diye Stock, üye ülkeleri, örgütün sunduğu silahlarla ilgili takip sistemini kullanmaya çağırdı.
İnfografik - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
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