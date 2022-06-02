https://tr.sputniknews.com/20220602/interpolden-silahlar-karaborsaya-dusecek-uyarisi-1056906871.html

Interpol'den 'Ukrayna'ya verilen silahlar karaborsaya düşecek' uyarısı

Interpol'den 'Ukrayna'ya verilen silahlar karaborsaya düşecek' uyarısı

Interpol Ukrayna'ya gönderilen silahlar için "Küresel suç örgütleri silah ve mühimmatın peşinde. Savaş sonrası o silahla karaborsaya düşecek. Takip sistemi... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T10:14+0300

2022-06-02T10:14+0300

2022-06-02T10:15+0300

ukrayna krizi

ukrayna

interpol

silah

karaborsa

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Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol), Ukrayna'ya hibe edilen silahların büyük kısmının suç örgütlerinin eline geçebileceği konusunda uyarıda bulundu.Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, Ukrayna'da silah sirkülasyonunun çok yoğun olduğuna işaret ederek bu durumun savaş sonrasında Avrupa içinde ve dışında kaçak silahların hızla yayılmasına yol açacağını söyledi."Suç örgütleri şimdiden buna odaklanmış durumda" diye Stock, üye ülkeleri, örgütün sunduğu silahlarla ilgili takip sistemini kullanmaya çağırdı.

https://tr.sputniknews.com/20220420/ukrayna-krizini-firsata-ceviren-abd-milyarlarca-dolarlik-yeni-silah-satislarina-imza-atti-1055714877.html

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ukrayna, interpol, silah, karaborsa