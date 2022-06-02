https://tr.sputniknews.com/20220602/intihar-girisimini-izleyen-suruculer-zincirleme-kazaya-neden-oldu-4-yarali-1056929153.html

İntihar girişimini izleyen sürücüler zincirleme kazaya neden oldu: 4 yaralı

İntihar girişimini izleyen sürücüler zincirleme kazaya neden oldu: 4 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, inşaat halindeki 6 katlı binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişiyi izlemeye çalışan sürücülerin dikkatsizliği... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T23:56+0300

2022-06-02T23:56+0300

2022-06-02T23:56+0300

türkiye

hatay

intihar

intihar girişimi

kaza

araba

sürücü

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Olay, akşam saatlerinde İskenderun'da İsmet İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki 6 katlı binaya çıkan O.E., intihar girişiminde bulundu. O sırada inşaatın önündeki caddeden geçen araç sürücüleri de iddiaya göre, intihar girişimini izlemeye başladı. İntihar girişimini izlemeye çalışan sürücüler nedeniyle 5 otomobil birbirine girdi. Kazada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.Öte yandan, inşaatta intihar girişiminde bulunan O.E. ise polis tarafından ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220526/cocuklarini-balkondan-atarak-oldurup-intihar-girisiminde-bulunan-zanli-hastanede-hayatini-kaybetti-1056694314.html

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hatay, intihar, intihar girişimi, kaza, araba, sürücü