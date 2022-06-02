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https://tr.sputniknews.com/20220602/intihar-girisimini-izleyen-suruculer-zincirleme-kazaya-neden-oldu-4-yarali-1056929153.html
İntihar girişimini izleyen sürücüler zincirleme kazaya neden oldu: 4 yaralı
İntihar girişimini izleyen sürücüler zincirleme kazaya neden oldu: 4 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, inşaat halindeki 6 katlı binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişiyi izlemeye çalışan sürücülerin dikkatsizliği... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T23:56+0300
2022-06-02T23:56+0300
türkiye
hatay
intihar
intihar girişimi
kaza
araba
sürücü
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Olay, akşam saatlerinde İskenderun'da İsmet İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki 6 katlı binaya çıkan O.E., intihar girişiminde bulundu. O sırada inşaatın önündeki caddeden geçen araç sürücüleri de iddiaya göre, intihar girişimini izlemeye başladı. İntihar girişimini izlemeye çalışan sürücüler nedeniyle 5 otomobil birbirine girdi. Kazada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.Öte yandan, inşaatta intihar girişiminde bulunan O.E. ise polis tarafından ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220526/cocuklarini-balkondan-atarak-oldurup-intihar-girisiminde-bulunan-zanli-hastanede-hayatini-kaybetti-1056694314.html
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hatay, intihar, intihar girişimi, kaza, araba, sürücü

İntihar girişimini izleyen sürücüler zincirleme kazaya neden oldu: 4 yaralı

23:56 02.06.2022
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, inşaat halindeki 6 katlı binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişiyi izlemeye çalışan sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde İskenderun'da İsmet İnönü Mahallesi'nde meydana geldi.
İnşaat halindeki 6 katlı binaya çıkan O.E., intihar girişiminde bulundu. O sırada inşaatın önündeki caddeden geçen araç sürücüleri de iddiaya göre, intihar girişimini izlemeye başladı.
İntihar girişimini izlemeye çalışan sürücüler nedeniyle 5 otomobil birbirine girdi. Kazada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, inşaatta intihar girişiminde bulunan O.E. ise polis tarafından ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.
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