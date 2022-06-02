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İstanbul'da havalar ısındı, baraj doluluk oranları düştü
İstanbul'da havalar ısındı, baraj doluluk oranları düştü
Marmara Bölgesi'nde mayıs ve haziranda ayında havaların ısınmasıyla, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son iki hafta içerisinde yüzde 83.43... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
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baraj, фото, istanbul, sıcak hava

İstanbul'da havalar ısındı, baraj doluluk oranları düştü

12:49 02.06.2022 (güncellendi: 12:59 02.06.2022)
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Marmara Bölgesi'nde mayıs ve haziranda ayında havaların ısınmasıyla, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son iki hafta içerisinde yüzde 83.43 seviyelerinden yüzde 79.05 seviyelerine düştü. Doluluk oranı iki haftada yüzde 75.71'den yüzde 69.53'e düşen Ömerli Barajı ise havadan görüntülendi.
© İHAİstanbul’da havaların ısınmasıyla birçok barajda su seviyelerinde düşüşler yaşanmaya başladı.
İstanbul'da havalar ısındı, baraj doluluk oranları düştü - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
İstanbul’da havaların ısınmasıyla birçok barajda su seviyelerinde düşüşler yaşanmaya başladı.
© İHA İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı iki hafta önce 83.43 iken, doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 79.05 olarak ölçüldü.
İstanbul'da havalar ısındı, baraj doluluk oranları düştü - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı iki hafta önce 83.43 iken, doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 79.05 olarak ölçüldü.
© İHAAnadolu Yakasının önemli içme suyu kaynaklarından Ömerli Barajı da bu durumdan nasibini aldı.
İstanbul'da havalar ısındı, baraj doluluk oranları düştü - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Anadolu Yakasının önemli içme suyu kaynaklarından Ömerli Barajı da bu durumdan nasibini aldı.
© İHAİSKİ verilerine göre Ömerli Barajındaki doluluk oranı 2 hafta önce yüzde 75.71 seviyesindeyken bugün ise yüzde 69.53 seviyelerine geriledi.
İstanbul'da havalar ısındı, baraj doluluk oranları düştü - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
İSKİ verilerine göre Ömerli Barajındaki doluluk oranı 2 hafta önce yüzde 75.71 seviyesindeyken bugün ise yüzde 69.53 seviyelerine geriledi.
© İHAİstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle: Ömerli Barajı yüzde 69.53 Alibeyköy yüzde 61.32 Büyükçekmece yüzde 89.18 Darlık yüzde 91.14 Sazlıdere yüzde 65.23 Elmalı yüzde 82.45 Istrancalar yüzde 97.65 Kazandere yüzde 100 Pabuçdere yüzde 94.64
İstanbul'da havalar ısındı, baraj doluluk oranları düştü - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle: Ömerli Barajı yüzde 69.53 Alibeyköy yüzde 61.32 Büyükçekmece yüzde 89.18 Darlık yüzde 91.14 Sazlıdere yüzde 65.23 Elmalı yüzde 82.45 Istrancalar yüzde 97.65 Kazandere yüzde 100 Pabuçdere yüzde 94.64
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