https://tr.sputniknews.com/20220602/istanbulda-havalar-isindi-baraj-doluluk-oranlari-dustu-1056912071.html
İstanbul'da havalar ısındı, baraj doluluk oranları düştü
İstanbul'da havalar ısındı, baraj doluluk oranları düştü
Marmara Bölgesi'nde mayıs ve haziranda ayında havaların ısınmasıyla, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son iki hafta içerisinde yüzde 83.43... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T12:49+0300
2022-06-02T12:49+0300
2022-06-02T12:59+0300
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istanbul
sıcak hava
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baraj, фото, istanbul, sıcak hava
İstanbul'da havalar ısındı, baraj doluluk oranları düştü 12:49 02.06.2022 (güncellendi: 12:59 02.06.2022) Abone ol
Marmara Bölgesi'nde mayıs ve haziranda ayında havaların ısınmasıyla, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son iki hafta içerisinde yüzde 83.43 seviyelerinden yüzde 79.05 seviyelerine düştü. Doluluk oranı iki haftada yüzde 75.71'den yüzde 69.53'e düşen Ömerli Barajı ise havadan görüntülendi.
© İHA İstanbul’da havaların ısınmasıyla birçok barajda su seviyelerinde düşüşler yaşanmaya başladı.
İstanbul’da havaların ısınmasıyla birçok barajda su seviyelerinde düşüşler yaşanmaya başladı.
© İHA İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı iki hafta önce 83.43 iken, doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 79.05 olarak ölçüldü.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı iki hafta önce 83.43 iken, doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 79.05 olarak ölçüldü.
© İHA Anadolu Yakasının önemli içme suyu kaynaklarından Ömerli Barajı da bu durumdan nasibini aldı.
Anadolu Yakasının önemli içme suyu kaynaklarından Ömerli Barajı da bu durumdan nasibini aldı.
© İHA İSKİ verilerine göre Ömerli Barajındaki doluluk oranı 2 hafta önce yüzde 75.71 seviyesindeyken bugün ise yüzde 69.53 seviyelerine geriledi.
İSKİ verilerine göre Ömerli Barajındaki doluluk oranı 2 hafta önce yüzde 75.71 seviyesindeyken bugün ise yüzde 69.53 seviyelerine geriledi.
© İHA İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
Ömerli Barajı yüzde 69.53
Alibeyköy yüzde 61.32
Büyükçekmece yüzde 89.18
Darlık yüzde 91.14
Sazlıdere yüzde 65.23
Elmalı yüzde 82.45
Istrancalar yüzde 97.65
Kazandere yüzde 100
Pabuçdere yüzde 94.64
İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
Ömerli Barajı yüzde 69.53
Alibeyköy yüzde 61.32
Büyükçekmece yüzde 89.18
Darlık yüzde 91.14
Sazlıdere yüzde 65.23
Elmalı yüzde 82.45
Istrancalar yüzde 97.65
Kazandere yüzde 100
Pabuçdere yüzde 94.64