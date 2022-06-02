Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220602/isvicrede-enflasyon-2008den-bu-yana-en-yuksek-seviyede-1056913274.html
İsviçre'de enflasyon 2008'den bu yana en yüksek seviyede
İsviçre'de enflasyon 2008'den bu yana en yüksek seviyede
İsviçre'de yıllık enflasyon, yakıt ve kira fiyatlarındaki artışın da etkisiyle mayısta yüzde 2.9'a çıkarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T13:36+0300
2022-06-02T13:36+0300
ekonomi
enflasyon
tüfe
isviçre
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102945/74/1029457417_0:0:4143:2331_1920x0_80_0_0_dfcff8faca76748d390b09a09c7d42d2.jpg
İsviçre İstatistik Enstitüsü (BFS), mayıs ayı enflasyonuna ilişkin öncü verileri açıkladı.Buna göre, İsviçre'de yıllık bazda nisanda yüzde 2.5 olan TÜFE, mayısta yüzde 2.9'a çıkarak Eylül 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Beklenti, enflasyonun mayısta yüzde 2.6'ya çıkması yönündeydi.Ülkede TÜFE, aylık bazda ise yüzde 0.7 yükseldi.Ülkede enflasyondaki artış art arda 4'üncü aya taşınırken, mayıstaki yüzde 2.9'luk oranın İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) yüzde 2 altındaki enflasyon hedefinin epey üstünde olması dikkati çekti.SNB Başkan Yardımcısı Fritz Zurbrügg, geçen hafta yaptığı açıklamada, SNB'nin para politikasında enflasyonun ne kadar inatçı olduğunu dikkate alacağını söylemişti.SNB'nin bir sonraki faiz kararını 16 Haziran'da vermesi bekleniyor. SNB, politika faizini eksi yüzde 0, 75 seviyesinde tutarken, bunun dünyadaki en düşük merkez bankası politika faiz oranı olması dikkati çekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220601/abd-hazine-bakani-yellen-enflasyonun-seyri-konusunda-yanildim-1056897532.html
isviçre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102945/74/1029457417_184:0:3867:2762_1920x0_80_0_0_413dae3cafa8b42f54adc376129e6d9f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
enflasyon, tüfe, isviçre

İsviçre'de enflasyon 2008'den bu yana en yüksek seviyede

13:36 02.06.2022
© AFP 2022 / Fabrice COFFRINIİsviçre bayrağı
İsviçre bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© AFP 2022 / Fabrice COFFRINI
Abone olTelegram
İsviçre'de yıllık enflasyon, yakıt ve kira fiyatlarındaki artışın da etkisiyle mayısta yüzde 2.9'a çıkarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
İsviçre İstatistik Enstitüsü (BFS), mayıs ayı enflasyonuna ilişkin öncü verileri açıkladı.
Buna göre, İsviçre'de yıllık bazda nisanda yüzde 2.5 olan TÜFE, mayısta yüzde 2.9'a çıkarak Eylül 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Beklenti, enflasyonun mayısta yüzde 2.6'ya çıkması yönündeydi.
Ülkede TÜFE, aylık bazda ise yüzde 0.7 yükseldi.
Ülkede enflasyondaki artış art arda 4'üncü aya taşınırken, mayıstaki yüzde 2.9'luk oranın İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) yüzde 2 altındaki enflasyon hedefinin epey üstünde olması dikkati çekti.
SNB Başkan Yardımcısı Fritz Zurbrügg, geçen hafta yaptığı açıklamada, SNB'nin para politikasında enflasyonun ne kadar inatçı olduğunu dikkate alacağını söylemişti.
SNB'nin bir sonraki faiz kararını 16 Haziran'da vermesi bekleniyor. SNB, politika faizini eksi yüzde 0, 75 seviyesinde tutarken, bunun dünyadaki en düşük merkez bankası politika faiz oranı olması dikkati çekiyor.
Fed Başkanı Janet Yellen - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
EKONOMİ
ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyonun seyri konusunda yanıldım
Dün, 23:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала