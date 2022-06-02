https://tr.sputniknews.com/20220602/isvicrede-enflasyon-2008den-bu-yana-en-yuksek-seviyede-1056913274.html

İsviçre'de enflasyon 2008'den bu yana en yüksek seviyede

İsviçre'de enflasyon 2008'den bu yana en yüksek seviyede

İsviçre'de yıllık enflasyon, yakıt ve kira fiyatlarındaki artışın da etkisiyle mayısta yüzde 2.9'a çıkarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T13:36+0300

2022-06-02T13:36+0300

2022-06-02T13:36+0300

ekonomi

enflasyon

tüfe

isviçre

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İsviçre İstatistik Enstitüsü (BFS), mayıs ayı enflasyonuna ilişkin öncü verileri açıkladı.Buna göre, İsviçre'de yıllık bazda nisanda yüzde 2.5 olan TÜFE, mayısta yüzde 2.9'a çıkarak Eylül 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Beklenti, enflasyonun mayısta yüzde 2.6'ya çıkması yönündeydi.Ülkede TÜFE, aylık bazda ise yüzde 0.7 yükseldi.Ülkede enflasyondaki artış art arda 4'üncü aya taşınırken, mayıstaki yüzde 2.9'luk oranın İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) yüzde 2 altındaki enflasyon hedefinin epey üstünde olması dikkati çekti.SNB Başkan Yardımcısı Fritz Zurbrügg, geçen hafta yaptığı açıklamada, SNB'nin para politikasında enflasyonun ne kadar inatçı olduğunu dikkate alacağını söylemişti.SNB'nin bir sonraki faiz kararını 16 Haziran'da vermesi bekleniyor. SNB, politika faizini eksi yüzde 0, 75 seviyesinde tutarken, bunun dünyadaki en düşük merkez bankası politika faiz oranı olması dikkati çekiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220601/abd-hazine-bakani-yellen-enflasyonun-seyri-konusunda-yanildim-1056897532.html

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enflasyon, tüfe, isviçre