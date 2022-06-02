https://tr.sputniknews.com/20220602/jorge-jesus-ali-koc-ile-bir-araya-geldi-1056900805.html
Jorge Jesus, Ali Koç ile bir araya geldi
Jorge Jesus, Ali Koç ile bir araya geldi
Fenerbahçe Kulübü'nün görüşmelere başladığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, başkan Ali Koç ile bir araya geldi. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T01:22+0300
2022-06-02T01:22+0300
2022-06-02T01:22+0300
spor
fenerbahçe
jorge jesus
ali koç
teknik direktör
görüşme
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, gece saatlerinde İstanbul'a gelen Portekizli teknik adamın başkan Ali Koç ile Ülker Stadı'nda bir araya geldiği bildirildi.Deneyimli teknik adamın yöneticilerle stadı dolaştığı ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezdiği kaydedildi.
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fenerbahçe, jorge jesus, ali koç, teknik direktör, görüşme
Jorge Jesus, Ali Koç ile bir araya geldi
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Fenerbahçe Kulübü'nün görüşmelere başladığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, başkan Ali Koç ile bir araya geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, gece saatlerinde İstanbul'a gelen Portekizli teknik adamın başkan Ali Koç ile Ülker Stadı'nda bir araya geldiği bildirildi.
Deneyimli teknik adamın yöneticilerle stadı dolaştığı ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezdiği kaydedildi.