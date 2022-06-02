Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220602/jorge-jesus-ali-koc-ile-bir-araya-geldi-1056900805.html
Jorge Jesus, Ali Koç ile bir araya geldi
Jorge Jesus, Ali Koç ile bir araya geldi
Fenerbahçe Kulübü'nün görüşmelere başladığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, başkan Ali Koç ile bir araya geldi. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T01:22+0300
2022-06-02T01:22+0300
spor
fenerbahçe
jorge jesus
ali koç
teknik direktör
görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1056900780_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_864e4e4580e0a6a66f706f52befd1946.jpg
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, gece saatlerinde İstanbul'a gelen Portekizli teknik adamın başkan Ali Koç ile Ülker Stadı'nda bir araya geldiği bildirildi.Deneyimli teknik adamın yöneticilerle stadı dolaştığı ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezdiği kaydedildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1056900780_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c4d22147571ee4163023afb6b6a10ff3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, jorge jesus, ali koç, teknik direktör, görüşme

Jorge Jesus, Ali Koç ile bir araya geldi

01:22 02.06.2022
© AAFenerbahçe Kulübü'nün görüşmelere başladığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, başkan Ali Koç ile bir araya geldi.
Fenerbahçe Kulübü'nün görüşmelere başladığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, başkan Ali Koç ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Fenerbahçe Kulübü'nün görüşmelere başladığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, başkan Ali Koç ile bir araya geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, gece saatlerinde İstanbul'a gelen Portekizli teknik adamın başkan Ali Koç ile Ülker Stadı'nda bir araya geldiği bildirildi.
Deneyimli teknik adamın yöneticilerle stadı dolaştığı ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezdiği kaydedildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала