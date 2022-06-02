https://tr.sputniknews.com/20220602/jorge-jesus-ali-koc-ile-bir-araya-geldi-1056900805.html

Jorge Jesus, Ali Koç ile bir araya geldi

Jorge Jesus, Ali Koç ile bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübü'nün görüşmelere başladığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, başkan Ali Koç ile bir araya geldi. 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T01:22+0300

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spor

fenerbahçe

jorge jesus

ali koç

teknik direktör

görüşme

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, gece saatlerinde İstanbul'a gelen Portekizli teknik adamın başkan Ali Koç ile Ülker Stadı'nda bir araya geldiği bildirildi.Deneyimli teknik adamın yöneticilerle stadı dolaştığı ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezdiği kaydedildi.

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fenerbahçe, jorge jesus, ali koç, teknik direktör, görüşme