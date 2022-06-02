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Jorge Jesus: İlk hedefimiz lig şampiyonluğu
Jorge Jesus: İlk hedefimiz lig şampiyonluğu
Fenerbahçe'nin yeni yeni teknik direktörü Jorge Jesus, "Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor, ilk hedefimiz bu. İkinci hedefimiz de Şampiyonlar Ligi’nde... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T19:31+0300
2022-06-02T19:33+0300
spor
fenerbahçe
şampiyon
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Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Portekizli Jorge Jesus, sarı-lacivertli camianın 8 sezondur hasretini çektiği şampiyonluğu kazanmayı hedeflediğini söyledi.FBTV'ye açıklamalarda bulunan 67 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe taraftarının tutkusuna değinerek, "Fenerbahçe taraftarından binlerce mesaj aldım. Fenerbahçe tutkudur. Ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin bu kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakarlığı ben de göstermek istiyorum. Sizler bana bu duyguları göstereceksiniz. Yaşa Fenerbahçe" diye konuştu.Tutkunun çok fazla olduğu bir camianın parçası olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Jesus, "Ben ve ekibim biliyoruz ki Fenerbahçe taraftarları çok tutkulu. Bizi uzun zamandır bekliyorlar. Tutkunun çok fazla olduğu çok büyük bir takımda çalışacağız. Ben ve ekibim de işimizde çok tutkulu insanlarız. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.Jesus, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 8 sezondur şampiyon olamadığını hatırlatarak, "İlk hedefimiz lig şampiyonluğunu kazanmak. Çünkü Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor, ilk hedefimiz bu. İkinci hedefimiz de Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak. Eleme turlarında güçlü rakiplerimizin olduğunu biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Deneyimli teknik adam, sarı-lacivertli taraftara mesajında ise, "Umarım alacağımız galibiyetler ve oyun kalitemiz ile taraftarlarımızı mutlu edebiliriz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220602/jorge-jesus-resmen-fenerbahcede-1-yillik-sozlesme-imzalandi-1056915615.html
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fenerbahçe, şampiyon

Jorge Jesus: İlk hedefimiz lig şampiyonluğu

19:31 02.06.2022 (güncellendi: 19:33 02.06.2022)
© REUTERS / Ricardo MoraesJorge Jesus
Jorge Jesus - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© REUTERS / Ricardo Moraes
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Fenerbahçe'nin yeni yeni teknik direktörü Jorge Jesus, "Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor, ilk hedefimiz bu. İkinci hedefimiz de Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Portekizli Jorge Jesus, sarı-lacivertli camianın 8 sezondur hasretini çektiği şampiyonluğu kazanmayı hedeflediğini söyledi.
FBTV'ye açıklamalarda bulunan 67 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe taraftarının tutkusuna değinerek, "Fenerbahçe taraftarından binlerce mesaj aldım. Fenerbahçe tutkudur. Ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin bu kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakarlığı ben de göstermek istiyorum. Sizler bana bu duyguları göstereceksiniz. Yaşa Fenerbahçe" diye konuştu.
Tutkunun çok fazla olduğu bir camianın parçası olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Jesus, "Ben ve ekibim biliyoruz ki Fenerbahçe taraftarları çok tutkulu. Bizi uzun zamandır bekliyorlar. Tutkunun çok fazla olduğu çok büyük bir takımda çalışacağız. Ben ve ekibim de işimizde çok tutkulu insanlarız. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Jesus, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 8 sezondur şampiyon olamadığını hatırlatarak, "İlk hedefimiz lig şampiyonluğunu kazanmak. Çünkü Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor, ilk hedefimiz bu. İkinci hedefimiz de Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak. Eleme turlarında güçlü rakiplerimizin olduğunu biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Deneyimli teknik adam, sarı-lacivertli taraftara mesajında ise, "Umarım alacağımız galibiyetler ve oyun kalitemiz ile taraftarlarımızı mutlu edebiliriz" dedi.
Jorge Jesus - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
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