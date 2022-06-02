https://tr.sputniknews.com/20220602/jorge-jesus-resmen-fenerbahcede-1-yillik-sozlesme-imzalandi-1056915615.html
Jorge Jesus resmen Fenerbahçe'de: 1 yıllık sözleşme imzalandı
Jorge Jesus resmen Fenerbahçe'de: 1 yıllık sözleşme imzalandı
Fenerbahçe, Jorge Jesus ile 1 yllık sözleşme imzaladığını duyurdu. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T14:21+0300
2022-06-02T14:21+0300
2022-06-02T14:21+0300
spor
fenerbahçe
jorge jesus
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Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Sarı-lacivertli takım, Jorge Jesus ile 1 yıllık kontrat imzaladı.Fenerbahçe, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4’ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak" ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220602/jorge-jesus-ali-koc-ile-bir-araya-geldi-1056900805.html
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fenerbahçe, jorge jesus
Jorge Jesus resmen Fenerbahçe'de: 1 yıllık sözleşme imzalandı
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Fenerbahçe, Jorge Jesus ile 1 yllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Sarı-lacivertli takım, Jorge Jesus ile 1 yıllık kontrat imzaladı.
Fenerbahçe, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4’ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak" ifadelerine yer verdi.