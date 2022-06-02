https://tr.sputniknews.com/20220602/jpmorgan-ceosundan-yatirimcilara-uyari-kasirgaya-hazirlanin-1056902039.html

JPMorgan CEO’sundan yatırımcılara uyarı: Kasırgaya hazırlanın

JPMorgan CEO’sundan yatırımcılara uyarı: Kasırgaya hazırlanın

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, sıkı para politikası ve Ukrayna krizi dahil olmak üzere ekonominin benzeri görülmemiş bir dizi... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T02:12+0300

2022-06-02T02:12+0300

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ekonomi

jpmorgan

ceo

yatırımcı

abd

ukrayna

kasırga

fed

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JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, katıldığı bir konferansta, ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ekonominin sıkı para politikası ve Ukrayna krizi dahil olmak üzere benzeri görülmemiş bir dizi zorlukla karşı karşıya olduğunu anlatan Dimon, bu zorlukları bir "kasırgaya" benzetti.Bloomberg HT'nin aktardığına göre Dimon, "Şu anda hava biraz güneşli, işler iyi gidiyor. Herkes ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bununla başa çıkabileceğini düşünüyor. O kasırga tam yolun aşağısında karşımıza çıkıyor. Sadece küçük bir fırtına mı yoksa Sandy Kasırgası mı bilmiyoruz. Kendinizi hazırlasanız iyi olur" ifadelerini kullandı.JPMorgan Chase'in kendini buna hazırladığını belirten Dimon, bankanın bilançosu konusunda çok tutucu olacağını kaydetti.Dimon, Fed'in enflasyonist baskılar nedeniyle faiz oranlarını yükseltmesi gerektiğini aktararak, ABD bankacılık sisteminin bu zorluklara dayanabileceğini düşündüğünü ifade etti.Fed'in niceliksel sıkılaşma yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Dimon, "Başka seçenekleri yok, çünkü sistemde çok fazla likidite var" değerlendirmesinde bulundu.

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