https://tr.sputniknews.com/20220602/kaftancioglu-sabika-holding-paylasimi-nedeniyle-yargilandigi-davada-beraat-etti-1056909097.html

Kaftancıoğlu, 'Sabıka Holding' paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada beraat etti

Kaftancıoğlu, 'Sabıka Holding' paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada beraat etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na, 'Sabıka Holding Broşürü' ile ilgili sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek, 'Cumhurbaşkanı'na ve devlet... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T11:52+0300

2022-06-02T11:52+0300

2022-06-02T11:52+0300

politika

canan kaftancıoğlu

beraat

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na, CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve CHP İstanbul İl Başkanlığı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu partililer tarafından dağıtılan “SaBıKa Holding Broşürü” ile ilgili sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek, "Cumhurbaşkanı'na ve devlet görevlisine hakaret" suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Kaftancıoğlu, bugün İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Savunmaların ardından savcı, açıkladığı mütalaasında Kaftancıoğlu’nun paylaşımından dolayı cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, "suç unsurlarının oluşmaması" ve " yüklenen fiillerin kanunda suç olarak tanımlanmaması" nedeniyle Kaftancıoğlu’nun beraatına karar verdi.Cumhuriyette yer alan habere göre, Kaftancıoğlu savunmasında "Bu tweetin neresinde hakaret var. İddianameyi hazırlayan savcı açıklarsa hemen savunmamı yapacağım. Vatandaş olarak öğrenmek istiyorum. Memlekette kimlerin hakaret ettiği çok açıktır. Parti çalışması yapmak hakaret değildir. Suç istediğimi düşünmüyorum. CHP olarak siyasi çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bundan sonrada devam edecek. Mütalaaya karşı beraatimi istiyorum" dedi.Kaftacıoğlu, duruşma sonrası "Bu memlekette sabah akşam, yatıp kalkıp halka vatandaşa hakaret edenler yine sabah akşam yatıyorlar ve kalkıyorlar bizlerin hakaret ettiğine dair davalar açıyorlar. Bizi mahkemelere getirmek zorunda bırakıyorlar. CHP olarak bizler, CHP İstanbul İl Başkanı olarak ben hiç kimseye hakaret etmeyiz. Hakaret bizim hem insani hem de parti kültürümüzde yoktur ancak CHP olarak bizler hakikati ve gerçeği söylemek durumda ve zorundayız" açıklamasında bulundu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

canan kaftancıoğlu, beraat