https://tr.sputniknews.com/20220602/kilicdaroglundan-erdogana-5-kurusluk-dava-1056907644.html

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk dava

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk dava

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında, grup toplantısında kendisine yönelik kullandığı ”Yalancı, omurgasız, sefil, terör... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T10:53+0300

2022-06-02T10:53+0300

2022-06-02T10:53+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

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Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından ‘5 paralık dava açtıklarını’ duyurarak, şunları söyledi: “Hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren, seviyesizce ve haddini aşarak; ‘Yalancı, omurgasız, sefil, terör sevici…’ hakaret sözlerini yöneltme cüretini gösteren Erdoğan hakkında bugün yine 5 paralık dava açtık! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ve muhataba biçtiği değer gereğince!”Erdoğan ne demişti?Erdoğan, dün TBMM’de; partisinin grup toplantısında, Kılıçdaroğlu’na yönelik olarak şunları söylemişti:“Milletin parasını çalan hırsızdır. Hırsızın sırtını sıvazlayan ise daha büyük hırsızdır. Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarına karşı çıkarak safını belli etmiştir. Van’ı överken, bu şehri İranlılar için nasıl cazip hale getireceğini anlatan da Kılıçdaroğlu; ülkemize gelen yabancı yatırımcıları en aşağılık şekilde tehdit eden de yine Kılıçdaroğlu. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu zat yalancı. Çünkü bu zat omurgasız, çünkü bu zat bir proje. Çünkü bu zat bir aparat. Bu zatın partisinin başına kaset komplosu ile geçirildiği günden beri Türkiye’nin milli çıkarlarına karşı sinsi bir savaş vermekten başka iş yaptığını gördünüz mü? Yine bu zatın ülkede yapılan tüm eserleri ve hizmetleri engellemeye çalışmaktan başka bir gayretine şahit oldunuz mu? Bu zatın Demirtaş’ından Kavala’sına, FETÖ’cülerinden PKK’lılarına kadar ülke ve millet düşmanı teröristleri savunmaktan, hatta bunun için Ankara’dan İstanbul’a yürümekten başka bir çabası var mı?Bay Kemal orada mıydı, oradaydı. Niye? Çünkü başı çeken oydu. Bunlardan millete, vatana hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber çünkü kendileri de terör sevici. Siz bakmayın birilerinin Gezi olaylarının arkasındaki karanlık tiplere, ‘demokrasi kahramanı’ muamelesi yaptığına, bunların hepsi de yaptıkları ihanetin bilincinde olan beşinci kol elemanıydı.”

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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu