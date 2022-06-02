https://tr.sputniknews.com/20220602/kocadan-almanyadan-getirilen-hasta-aciklamasi-beyin-olumu-ifadesi-yanlislikla-kullanildi-1056913436.html
Koca'dan 'Almanya'dan getirilen hasta' açıklaması: 'Beyin ölümü' ifadesi yanlışlıkla kullanıldı
Koca'dan 'Almanya'dan getirilen hasta' açıklaması: 'Beyin ölümü' ifadesi yanlışlıkla kullanıldı
"Dün Almanya'dan ülkemize getirilen hasta için yayınlanan mesajda 'bitkisel hayat' ifadesi yerine, gözden kaçan bir yanlışlıkla 'beyin ölümü' ifadesi... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T13:40+0300
2022-06-02T13:40+0300
2022-06-02T13:40+0300
türkiye
fahrettin koca
almanya
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün Almanya'dan ülkemize getirilen hasta için yayınlanan mesajda 'bitkisel hayat' ifadesi yerine, gözden kaçan bir yanlışlıkla 'beyin ölümü' ifadesi kullanıldı." açıklamasını yaptı.Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Almanya'dan ülkemize getirilen hasta için yayınlanan mesajda, 'bitkisel hayat' ifadesi yerine, gözden kaçan bir yanlışlıkla 'beyin ölümü' ifadesi kullanıldı. Hasta bitkisel hayata girdiği belirtilerek evine gönderilmiştir. Yanlışlığa dikkat çeken arkadaşlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.Bakan Koca, ilk açıklamasında Almanya'da hastaneye kaldırılan Osman Kızılkaya'nın "beyin ölümü"nün gerçekleştiği söylenerek evine gönderildiğini bildirmişti.
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fahrettin koca, almanya
Koca'dan 'Almanya'dan getirilen hasta' açıklaması: 'Beyin ölümü' ifadesi yanlışlıkla kullanıldı
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"Dün Almanya'dan ülkemize getirilen hasta için yayınlanan mesajda 'bitkisel hayat' ifadesi yerine, gözden kaçan bir yanlışlıkla 'beyin ölümü' ifadesi kullanıldı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün Almanya'dan ülkemize getirilen hasta için yayınlanan mesajda 'bitkisel hayat' ifadesi yerine, gözden kaçan bir yanlışlıkla 'beyin ölümü' ifadesi
kullanıldı." açıklamasını yaptı.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Almanya'dan ülkemize getirilen hasta için yayınlanan mesajda, 'bitkisel hayat' ifadesi yerine, gözden kaçan bir yanlışlıkla 'beyin ölümü' ifadesi kullanıldı. Hasta bitkisel hayata girdiği belirtilerek evine gönderilmiştir. Yanlışlığa dikkat çeken arkadaşlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, ilk açıklamasında Almanya'da hastaneye kaldırılan Osman Kızılkaya'nın "beyin ölümü"nün gerçekleştiği söylenerek evine gönderildiğini bildirmişti.