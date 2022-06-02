https://tr.sputniknews.com/20220602/kocadan-almanyadan-getirilen-hasta-aciklamasi-beyin-olumu-ifadesi-yanlislikla-kullanildi-1056913436.html

Koca'dan 'Almanya'dan getirilen hasta' açıklaması: 'Beyin ölümü' ifadesi yanlışlıkla kullanıldı

Koca'dan 'Almanya'dan getirilen hasta' açıklaması: 'Beyin ölümü' ifadesi yanlışlıkla kullanıldı

"Dün Almanya'dan ülkemize getirilen hasta için yayınlanan mesajda 'bitkisel hayat' ifadesi yerine, gözden kaçan bir yanlışlıkla 'beyin ölümü' ifadesi... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T13:40+0300

2022-06-02T13:40+0300

2022-06-02T13:40+0300

türkiye

fahrettin koca

almanya

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün Almanya'dan ülkemize getirilen hasta için yayınlanan mesajda 'bitkisel hayat' ifadesi yerine, gözden kaçan bir yanlışlıkla 'beyin ölümü' ifadesi kullanıldı." açıklamasını yaptı.Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Almanya'dan ülkemize getirilen hasta için yayınlanan mesajda, 'bitkisel hayat' ifadesi yerine, gözden kaçan bir yanlışlıkla 'beyin ölümü' ifadesi kullanıldı. Hasta bitkisel hayata girdiği belirtilerek evine gönderilmiştir. Yanlışlığa dikkat çeken arkadaşlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.Bakan Koca, ilk açıklamasında Almanya'da hastaneye kaldırılan Osman Kızılkaya'nın "beyin ölümü"nün gerçekleştiği söylenerek evine gönderildiğini bildirmişti.

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fahrettin koca, almanya