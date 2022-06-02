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https://tr.sputniknews.com/20220602/kocadan-almanyadan-getirilen-hasta-aciklamasi-beyin-olumu-ifadesi-yanlislikla-kullanildi-1056913436.html
Koca'dan 'Almanya'dan getirilen hasta' açıklaması: 'Beyin ölümü' ifadesi yanlışlıkla kullanıldı
Koca'dan 'Almanya'dan getirilen hasta' açıklaması: 'Beyin ölümü' ifadesi yanlışlıkla kullanıldı
"Dün Almanya'dan ülkemize getirilen hasta için yayınlanan mesajda 'bitkisel hayat' ifadesi yerine, gözden kaçan bir yanlışlıkla 'beyin ölümü' ifadesi... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T13:40+0300
2022-06-02T13:40+0300
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün Almanya'dan ülkemize getirilen hasta için yayınlanan mesajda 'bitkisel hayat' ifadesi yerine, gözden kaçan bir yanlışlıkla 'beyin ölümü' ifadesi kullanıldı." açıklamasını yaptı.Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Almanya'dan ülkemize getirilen hasta için yayınlanan mesajda, 'bitkisel hayat' ifadesi yerine, gözden kaçan bir yanlışlıkla 'beyin ölümü' ifadesi kullanıldı. Hasta bitkisel hayata girdiği belirtilerek evine gönderilmiştir. Yanlışlığa dikkat çeken arkadaşlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.Bakan Koca, ilk açıklamasında Almanya'da hastaneye kaldırılan Osman Kızılkaya'nın "beyin ölümü"nün gerçekleştiği söylenerek evine gönderildiğini bildirmişti.
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Koca'dan 'Almanya'dan getirilen hasta' açıklaması: 'Beyin ölümü' ifadesi yanlışlıkla kullanıldı

13:40 02.06.2022
© İHAAlmanya’da 'beyin ölümü' gerçekleştiği iddia edilen ve hastaneden eve gönderilen 59 yaşındaki Osman Kızılkaya, tedavi edilmek üzere ambulans uçakla Ankara’ya getirildi.
Almanya’da 'beyin ölümü' gerçekleştiği iddia edilen ve hastaneden eve gönderilen 59 yaşındaki Osman Kızılkaya, tedavi edilmek üzere ambulans uçakla Ankara’ya getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© İHA
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"Dün Almanya'dan ülkemize getirilen hasta için yayınlanan mesajda 'bitkisel hayat' ifadesi yerine, gözden kaçan bir yanlışlıkla 'beyin ölümü' ifadesi kullanıldı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün Almanya'dan ülkemize getirilen hasta için yayınlanan mesajda 'bitkisel hayat' ifadesi yerine, gözden kaçan bir yanlışlıkla 'beyin ölümü' ifadesi kullanıldı." açıklamasını yaptı.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Almanya'dan ülkemize getirilen hasta için yayınlanan mesajda, 'bitkisel hayat' ifadesi yerine, gözden kaçan bir yanlışlıkla 'beyin ölümü' ifadesi kullanıldı. Hasta bitkisel hayata girdiği belirtilerek evine gönderilmiştir. Yanlışlığa dikkat çeken arkadaşlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, ilk açıklamasında Almanya'da hastaneye kaldırılan Osman Kızılkaya'nın "beyin ölümü"nün gerçekleştiği söylenerek evine gönderildiğini bildirmişti.
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