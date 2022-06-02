https://tr.sputniknews.com/20220602/kralice-ii-elizabethin-oglu-york-duku-prens-andrew-kovid-19a-yakalandi-1056928751.html

Kraliçe II. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew Kovid-19’a yakalandı

Kraliçe II. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew Kovid-19’a yakalandı

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 61 yaşındaki oğlu York Dükü Prens Andrew’ün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T23:25+0300

2022-06-02T23:25+0300

2022-06-02T23:25+0300

koronavirüs

buckingham sarayı

ingiltere

kraliçe elizabeth

prens andrew

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1056928726_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e138f646cd825c9d1f24fa4c7ce318fc.jpg

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 61 yaşındaki oğlu York Dükü Prens Andrew’ün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Buckingham Sarayı’nda bir sözcü yaptığı açıklamada, Prens Andrew’ün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ifade ederek, Andrew’in yarın Aziz Paul Katedrali'nde Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılı için yapılacak olan Şükran Günü ayinine katılamayacağını açıkladı.Andrew ayrıca, bugün Kraliçe Elizabeth’in Platin Jübilesi çerçevesinde Kraliyet Ailesi üyeleri ile Buckingham Sarayı'ndaki balkona çıkmamıştı.Prens Andrew, Virginia Giuffre'nin 17 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlamasının ardından tüm askeri unvanları ve kraliyet himayeleri elinden alınmıştı. İddiaları reddeden Andrew, Giuffre'nin 12 milyon poundluk dava açmasının ardından mahkeme dışı bir anlaşmayı kabul etmişti.

buckingham sarayı

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

buckingham sarayı, ingiltere, kraliçe elizabeth, prens andrew