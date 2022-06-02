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Kraliçe II. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew Kovid-19’a yakalandı
Kraliçe II. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew Kovid-19’a yakalandı
Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 61 yaşındaki oğlu York Dükü Prens Andrew’ün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T23:25+0300
2022-06-02T23:25+0300
koronavirüs
buckingham sarayı
ingiltere
kraliçe elizabeth
prens andrew
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 61 yaşındaki oğlu York Dükü Prens Andrew’ün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Buckingham Sarayı’nda bir sözcü yaptığı açıklamada, Prens Andrew’ün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ifade ederek, Andrew’in yarın Aziz Paul Katedrali'nde Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılı için yapılacak olan Şükran Günü ayinine katılamayacağını açıkladı.Andrew ayrıca, bugün Kraliçe Elizabeth’in Platin Jübilesi çerçevesinde Kraliyet Ailesi üyeleri ile Buckingham Sarayı'ndaki balkona çıkmamıştı.Prens Andrew, Virginia Giuffre'nin 17 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlamasının ardından tüm askeri unvanları ve kraliyet himayeleri elinden alınmıştı. İddiaları reddeden Andrew, Giuffre'nin 12 milyon poundluk dava açmasının ardından mahkeme dışı bir anlaşmayı kabul etmişti.
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buckingham sarayı, ingiltere, kraliçe elizabeth, prens andrew

Kraliçe II. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew Kovid-19’a yakalandı

23:25 02.06.2022
© İHA / WILL OLIVER İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 61 yaşındaki oğlu York Dükü Prens Andrew
 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 61 yaşındaki oğlu York Dükü Prens Andrew - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© İHA / WILL OLIVER
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Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 61 yaşındaki oğlu York Dükü Prens Andrew’ün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 61 yaşındaki oğlu York Dükü Prens Andrew’ün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Buckingham Sarayı’nda bir sözcü yaptığı açıklamada, Prens Andrew’ün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ifade ederek, Andrew’in yarın Aziz Paul Katedrali'nde Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılı için yapılacak olan Şükran Günü ayinine katılamayacağını açıkladı.
Andrew ayrıca, bugün Kraliçe Elizabeth’in Platin Jübilesi çerçevesinde Kraliyet Ailesi üyeleri ile Buckingham Sarayı'ndaki balkona çıkmamıştı.
Prens Andrew, Virginia Giuffre'nin 17 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlamasının ardından tüm askeri unvanları ve kraliyet himayeleri elinden alınmıştı. İddiaları reddeden Andrew, Giuffre'nin 12 milyon poundluk dava açmasının ardından mahkeme dışı bir anlaşmayı kabul etmişti.
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