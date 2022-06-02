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https://tr.sputniknews.com/20220602/kredi-karti-harcamalarinda-yeni-zirve-en-cok-akaryakita-harcandi-1056915727.html
Kredi kartı harcamalarında yeni zirve: En çok akaryakıta harcandı
Kredi kartı harcamalarında yeni zirve: En çok akaryakıta harcandı
Yükselen enflasyon kartlı harcamayı artırdı. 20 Mayıs haftasında kartlı harcamalar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 119 arttı. Harcamanın en çok... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T14:22+0300
2022-06-02T14:22+0300
ekonomi
kredi kartı
merkez bankası
harcama
yakıt
gıda fiyatları
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Kartlı harcamalar rekor kırdı. Yükselen enflasyonla artan fiyatlar vatandaşı daha fazla kart kullanımına yöneltti.Merkez Bankası verilerine göre 20 Mayıs haftası itibariyle kredi kartı harcamaları 64 milyar 59 milyon lirayla yeni zirveyi gördü.Harcamalarda geçen yıla göre yüzde 119 artış yaşandı. Artış enflasyondan arındırıldığında ise yüzde 29 oldu.Kartlı harcamalardaki artış kalemlerine bakıldığında daha sık zamlanan ürünler dikkat çekiyor.En çok akaryakıta harcandı20 Mayıs haftasında akaryakıt istasyonlarında kartlı harcamalar 5 milyar 444 milyon liraya çıktı. Bu oran geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 229,23'lük artışa işaret ediyor.Enflasyondan arındırıldığında da yüzde 93,7 ile neredeyse ikiye katlanmış durumda.Yine enflasyondan arındırıldığında bir yılda oldukça yüksek artış yaşanan diğer bir kalem ise içkili yerlerdeki harcamalar. 20 Mayıs itibariyle bu grupta harcama tutarı 91 milyon 53 bin lira.Geçen yılın aynı haftasına göre değişim yüzde bin 683 olurken enflasyondan arındırıldığında bu oran yüzde 948 olarak gerçekleşiyor.Bu yüksek artışta geçen yıl virüs kısıtlamalarının uygulanması da rol oynuyor..Konaklama harcamaları da pandemi dönemindeki kayıplar ve yüksek maliyetlerin fiyatlara yansımasıyla enflasyonun üzerinde artış yaşanan harcama kalemleri arasında yer aldı.
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kredi kartı, merkez bankası, harcama, yakıt, gıda fiyatları

Kredi kartı harcamalarında yeni zirve: En çok akaryakıta harcandı

14:22 02.06.2022
Ankara'da benzin istasyonlarında zam kuyruğu
Ankara'da benzin istasyonlarında zam kuyruğu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
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Yükselen enflasyon kartlı harcamayı artırdı. 20 Mayıs haftasında kartlı harcamalar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 119 arttı. Harcamanın en çok arttığı ürün akaryakıt.
Kartlı harcamalar rekor kırdı. Yükselen enflasyonla artan fiyatlar vatandaşı daha fazla kart kullanımına yöneltti.

Merkez Bankası verilerine göre 20 Mayıs haftası itibariyle kredi kartı harcamaları 64 milyar 59 milyon lirayla yeni zirveyi gördü.

Harcamalarda geçen yıla göre yüzde 119 artış yaşandı. Artış enflasyondan arındırıldığında ise yüzde 29 oldu.

Kartlı harcamalardaki artış kalemlerine bakıldığında daha sık zamlanan ürünler dikkat çekiyor.

En çok akaryakıta harcandı

20 Mayıs haftasında akaryakıt istasyonlarında kartlı harcamalar 5 milyar 444 milyon liraya çıktı. Bu oran geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 229,23'lük artışa işaret ediyor.

Enflasyondan arındırıldığında da yüzde 93,7 ile neredeyse ikiye katlanmış durumda.
Yine enflasyondan arındırıldığında bir yılda oldukça yüksek artış yaşanan diğer bir kalem ise içkili yerlerdeki harcamalar. 20 Mayıs itibariyle bu grupta harcama tutarı 91 milyon 53 bin lira.

Geçen yılın aynı haftasına göre değişim yüzde bin 683 olurken enflasyondan arındırıldığında bu oran yüzde 948 olarak gerçekleşiyor.

Bu yüksek artışta geçen yıl virüs kısıtlamalarının uygulanması da rol oynuyor..

Konaklama harcamaları da pandemi dönemindeki kayıplar ve yüksek maliyetlerin fiyatlara yansımasıyla enflasyonun üzerinde artış yaşanan harcama kalemleri arasında yer aldı.
Akaryakıt, benzin, pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
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