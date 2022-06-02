https://tr.sputniknews.com/20220602/kumburgazdaki-kazada-olu-sayisi-2ye-yukseldi-1056899895.html

Kumburgaz'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kumburgaz'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Büyükçekmece Kumburgaz D-100'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına girdi. Kazada 15 yaşındaki Oğuzhan Kolver hayatını... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T00:48+0300

2022-06-02T00:48+0300

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türkiye

kumburgaz

trafik kazası

kaza

ölü

istanbul

büyükçekmece

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Kaza saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü Samet Tüfekçiler'in bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 09 HK 225 plakalı otomobil, otobüs durağına girdi. Otomobil takla attıktan sonra dururken, bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda 15 yaşındaki Oğuzhan Kolver'in hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 10 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı. Olay yerine gelen Oğuzhan Kolver ve yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 14 yaşındaki Mehmet Alp Güney, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

https://tr.sputniknews.com/20220601/istanbulda-takla-atan-otomobil-otobus-duragina-girdi-yaralilar-var-1056889473.html

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kumburgaz, trafik kazası, kaza, ölü, istanbul, büyükçekmece