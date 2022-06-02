https://tr.sputniknews.com/20220602/kumburgazdaki-kazada-olu-sayisi-2ye-yukseldi-1056899895.html
Kumburgaz'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Kumburgaz'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Büyükçekmece Kumburgaz D-100'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına girdi. Kazada 15 yaşındaki Oğuzhan Kolver hayatını... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T00:48+0300
2022-06-02T00:48+0300
2022-06-02T00:48+0300
türkiye
kumburgaz
trafik kazası
kaza
ölü
istanbul
büyükçekmece
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Kaza saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü Samet Tüfekçiler'in bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 09 HK 225 plakalı otomobil, otobüs durağına girdi. Otomobil takla attıktan sonra dururken, bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda 15 yaşındaki Oğuzhan Kolver'in hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 10 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı. Olay yerine gelen Oğuzhan Kolver ve yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 14 yaşındaki Mehmet Alp Güney, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20220601/istanbulda-takla-atan-otomobil-otobus-duragina-girdi-yaralilar-var-1056889473.html
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kumburgaz, trafik kazası, kaza, ölü, istanbul, büyükçekmece
Kumburgaz'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Büyükçekmece Kumburgaz D-100'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına girdi. Kazada 15 yaşındaki Oğuzhan Kolver hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 14 yaşındaki Mehmet Alp Güney hastanede hayatını kaybetti.
Kaza saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü Samet Tüfekçiler'in bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 09 HK 225 plakalı otomobil, otobüs durağına girdi.
Otomobil takla attıktan sonra dururken, bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda 15 yaşındaki Oğuzhan Kolver'in hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 10 kişinin yaralandığını belirledi.
Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı. Olay yerine gelen Oğuzhan Kolver ve yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.
Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 14 yaşındaki Mehmet Alp Güney, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.