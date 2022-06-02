https://tr.sputniknews.com/20220602/le-pen-rusyaya-yonelik-petrol-yaptiriminin-fransa-icin-dramatik-sonuclari-olacak-1056910646.html

Le Pen: Rusya'ya yönelik petrol yaptırımının Fransa için dramatik sonuçları olacak

Le Pen: Rusya'ya yönelik petrol yaptırımının Fransa için dramatik sonuçları olacak

Eski Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri adayı Marine Le Pen, AB'nin Rus petrolüne uygulayacağı yaptırımların Fransız halkı için dramatik sonuçları olacağı... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T12:15+0300

2022-06-02T12:15+0300

2022-06-02T12:15+0300

ukrayna krizi

fransa

marine le pen

yaptırım

rusya

petrol

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Fransız sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın petrol sektörüne uygulayacağı yaptırımları değerlendirdi.France 2 kanalına konuşan Le Pen, "Karar, Fransız halkının alım gücü üzerinde feci sonuçlar doğuracak ve açık bir şekilde petrol, doğalgaz ve elektrik fiyatlarının artmasına katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı.Rusya'dan petrol alımını reddederek Rusya'yı Ukrayna'daki askeri operasyonu için harcayabileceği milyonlarca euro'dan mahrum bırakacaklarını iddia eden Avrupalı politikacılara yanıt veren Le Pen, Moskova'nın halihazırda elindeki petrol ve petrol ürünlerini diğer ülkelere satacağını söyledi.Avrupa'nın yeni tedarikçiler bulmadan önce önce yaptırımları uygulama kararını eleştiren Le Pen, "Bu seçimle Fransızların alım gücü feda edildi. Ay sonunu getiremeyen aileler var" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220601/enflasyonla-bogusan-avrupadan-6-yaptirim-abnin-bu-ambargolardan-olumsuz-etkilenecegi-cok-acik-1056893717.html

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fransa, marine le pen, yaptırım, rusya, petrol