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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220602/le-pen-rusyaya-yonelik-petrol-yaptiriminin-fransa-icin-dramatik-sonuclari-olacak-1056910646.html
Le Pen: Rusya'ya yönelik petrol yaptırımının Fransa için dramatik sonuçları olacak
Le Pen: Rusya'ya yönelik petrol yaptırımının Fransa için dramatik sonuçları olacak
Eski Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri adayı Marine Le Pen, AB'nin Rus petrolüne uygulayacağı yaptırımların Fransız halkı için dramatik sonuçları olacağı... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T12:15+0300
2022-06-02T12:15+0300
ukrayna krizi
fransa
marine le pen
yaptırım
rusya
petrol
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Fransız sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın petrol sektörüne uygulayacağı yaptırımları değerlendirdi.France 2 kanalına konuşan Le Pen, "Karar, Fransız halkının alım gücü üzerinde feci sonuçlar doğuracak ve açık bir şekilde petrol, doğalgaz ve elektrik fiyatlarının artmasına katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı.Rusya'dan petrol alımını reddederek Rusya'yı Ukrayna'daki askeri operasyonu için harcayabileceği milyonlarca euro'dan mahrum bırakacaklarını iddia eden Avrupalı politikacılara yanıt veren Le Pen, Moskova'nın halihazırda elindeki petrol ve petrol ürünlerini diğer ülkelere satacağını söyledi.Avrupa'nın yeni tedarikçiler bulmadan önce önce yaptırımları uygulama kararını eleştiren Le Pen, "Bu seçimle Fransızların alım gücü feda edildi. Ay sonunu getiremeyen aileler var" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220601/enflasyonla-bogusan-avrupadan-6-yaptirim-abnin-bu-ambargolardan-olumsuz-etkilenecegi-cok-acik-1056893717.html
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fransa, marine le pen, yaptırım, rusya, petrol

Le Pen: Rusya'ya yönelik petrol yaptırımının Fransa için dramatik sonuçları olacak

12:15 02.06.2022
© REUTERS / Benoit TessierMarine Le Pen
Marine Le Pen - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
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Eski Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri adayı Marine Le Pen, AB'nin Rus petrolüne uygulayacağı yaptırımların Fransız halkı için dramatik sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu.
Fransız sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın petrol sektörüne uygulayacağı yaptırımları değerlendirdi.
France 2 kanalına konuşan Le Pen, "Karar, Fransız halkının alım gücü üzerinde feci sonuçlar doğuracak ve açık bir şekilde petrol, doğalgaz ve elektrik fiyatlarının artmasına katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı.
Rusya'dan petrol alımını reddederek Rusya'yı Ukrayna'daki askeri operasyonu için harcayabileceği milyonlarca euro'dan mahrum bırakacaklarını iddia eden Avrupalı politikacılara yanıt veren Le Pen, Moskova'nın halihazırda elindeki petrol ve petrol ürünlerini diğer ülkelere satacağını söyledi.
Avrupa'nın yeni tedarikçiler bulmadan önce önce yaptırımları uygulama kararını eleştiren Le Pen, "Bu seçimle Fransızların alım gücü feda edildi. Ay sonunu getiremeyen aileler var" diye konuştu.
Avrupa Parlamentosu binasında Avrupa Birliği bayrağının ışık projeksiyonu. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
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