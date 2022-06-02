https://tr.sputniknews.com/20220602/macronun-reform-planina-isyan-eden-fransiz-diplomatlar-greve-gitti-1056923815.html
Macron'un reform planına isyan eden Fransız diplomatlar greve gitti
Macron'un reform planına isyan eden Fransız diplomatlar greve gitti
Fransa'da nisandaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde koltuğunu koruyan ve 12-19 Haziran'daki genel seçimlere hazırlanan Macron'a yeni döneminde ilk isyan... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T20:03+0300
2022-06-02T20:03+0300
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dünya
fransa
fransa dışişleri bakanlığı
diplomat
grev
emmanuel macron
reform
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Amerikanvari bir yaklaşımla özel statüden mahrum bırakıp sıradan memura çevirmeyi planladığı diplomatlar, bugün grev başlattı. Macron'un 16 Nisan'da yayımladığı başkanlık kararnamesi, daha çeşitlilik arz eden arka plandan gelen insanları dışişlerine dahil etme gerekçesiyle diplomatik kadronun daha geniş memur kadrosuyla birleştirilmesini öngörüyor. Gelecek ay başlaması beklenen reform süreci, 800 diplomatı etkileyecek.Ancak çok sayıda diplomat, reformu yalnızca kişisel kariyerleri için değil, mesleğin kendisi için de tehdit olarak gördüklerini belirtti. 500 genç diplomat, 25 Mayıs'ta Le Monde gazetesinde yayımladığı açık mektupta, “Profesyonel diplomasimizin ortadan kalkması riskiyle karşı karşıyayız” dedi."Diplomasi, özellikle yurtdışında ve zor pozisyonlarda deneyimlerin çoğaltılması ve diplomatik kadronun üyeleri arasında bilgi ve deneyim aktarımı yoluyla öğrenilen bir disiplindir" vurgusu yapılan açık mektupta, dolayısıyla 'bu tedrisattan geçmeden dışarıdan gelenlerin diplomatik sorumlulukları layıkıyla yerine getiremeyeceği' dile getirildi. 'Dışişleri Bakanlığı'nın diğer alanlardan pek çok memura zaten açık olduğu, diğer bakanlıkların personelinin, polislerin ve çok farklı geçmişlerden gelen birçok yetenekli sözleşmeli çalışanın dünyanın dört bir yanındaki Fransız büyükelçiliklerinde çalıştığı' hatırlatılan açık mektupta, 'diplomatların acımasız baskıya uğradığı' öne sürülerek 2 Haziran'da grev ilan edildi.İmzacıların "Dışişleri kültüründe olmadığı için böyle bir karar vermek kolay olmadı" dediği diplomat grevine, 6 sendika destek verdi. Fransız diplomatların son 20 yıldır düzenlediği ilk greve bugün büyükelçiler ve bölge direktörleri dahil pek çok üst düzey diplomat katıldı ve bunu Twitter'da ‘diplo2metier’ etiketiyle paylaştı. Fransa'nın Umman Büyükelçisi Veronique Aulagnon, 'Fransız profesyonel diplomasisinin baskı altına alınmasını protesto için greve gittiğini' söyleyerek "İyi diplomatlar olmadan büyük bir dış politika olmaz. Bizim diplomatlarımız çok dilli, çeşitli, tutkulu, yaratıcı. İkame edilemezler" dedi. Fransa'nın ABD Büyükelçisi Yardımcısı Aurelie Bonal, “Diplomatik kadronun baskı altına alınmasına karşı çıktığımız için grevdeyiz" diyerek ekledi: "Çoğumuz, çok zorlu bir uluslararası ortamın artan sayıda önceliğine rağmen bitmeyen bütçe kesintilerinden ve personel sıkıntısından da bıktı."Paris'teki Dışişleri Bakanlığı, Nantes'daki Diplomatik Arşiv Merkezi binaları önünde grev pankartları açarak toplanan diplomatlar, 'ulusal çıkarların savunulmasının devamlılığını tehdit etmediği sürece çalışmayı durdurma' çağrısı yaptı. 1547'de oluşmaya başlayan ve 1589'da resmileşen Fransa Dışişleri Bakanlığı'nda halihazırda yaklaşık 1800 diplomat ve 13 bin 500 çalışan görev yapıyor.
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fransa, fransa dışişleri bakanlığı, diplomat, grev, emmanuel macron, reform
Macron'un reform planına isyan eden Fransız diplomatlar greve gitti
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Fransa'da nisandaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde koltuğunu koruyan ve 12-19 Haziran'daki genel seçimlere hazırlanan Macron'a yeni döneminde ilk isyan bayrağını diplomatlar açtı. Macron'un Dışişleri Bakanlığı'nı reformdan geçirme planını protesto eden diplomatlar, bazı büyükelçilikler dahil, greve gitti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Amerikanvari bir yaklaşımla özel statüden mahrum bırakıp sıradan memura çevirmeyi planladığı diplomatlar, bugün grev başlattı. Macron'un 16 Nisan'da yayımladığı başkanlık kararnamesi, daha çeşitlilik arz eden arka plandan gelen insanları dışişlerine dahil etme gerekçesiyle diplomatik kadronun daha geniş memur kadrosuyla birleştirilmesini öngörüyor. Gelecek ay başlaması beklenen reform süreci, 800 diplomatı etkileyecek.
Ancak çok sayıda diplomat, reformu yalnızca kişisel kariyerleri için değil, mesleğin kendisi için de tehdit olarak gördüklerini belirtti.
500 genç diplomat, 25 Mayıs'ta Le Monde gazetesinde yayımladığı açık mektupta, “Profesyonel diplomasimizin ortadan kalkması riskiyle karşı karşıyayız” dedi.
"Diplomasi, özellikle yurtdışında ve zor pozisyonlarda deneyimlerin çoğaltılması ve diplomatik kadronun üyeleri arasında bilgi ve deneyim aktarımı yoluyla öğrenilen bir disiplindir" vurgusu yapılan açık mektupta, dolayısıyla 'bu tedrisattan geçmeden dışarıdan gelenlerin diplomatik sorumlulukları layıkıyla yerine getiremeyeceği' dile getirildi.
'Dışişleri Bakanlığı'nın diğer alanlardan pek çok memura zaten açık olduğu, diğer bakanlıkların personelinin, polislerin ve çok farklı geçmişlerden gelen birçok yetenekli sözleşmeli çalışanın dünyanın dört bir yanındaki Fransız büyükelçiliklerinde çalıştığı' hatırlatılan açık mektupta, 'diplomatların acımasız baskıya uğradığı' öne sürülerek 2 Haziran'da grev ilan edildi.
İmzacıların "Dışişleri kültüründe olmadığı için böyle bir karar vermek kolay olmadı" dediği diplomat grevine, 6 sendika destek verdi.
Fransız diplomatların son 20 yıldır düzenlediği ilk greve bugün büyükelçiler ve bölge direktörleri dahil pek çok üst düzey diplomat katıldı ve bunu Twitter'da ‘diplo2metier’ etiketiyle paylaştı.
Fransa'nın Umman Büyükelçisi Veronique Aulagnon, 'Fransız profesyonel diplomasisinin baskı altına alınmasını protesto için greve gittiğini' söyleyerek "İyi diplomatlar olmadan büyük bir dış politika olmaz. Bizim diplomatlarımız çok dilli, çeşitli, tutkulu, yaratıcı. İkame edilemezler" dedi.
Fransa'nın ABD Büyükelçisi Yardımcısı Aurelie Bonal, “Diplomatik kadronun baskı altına alınmasına karşı çıktığımız için grevdeyiz" diyerek ekledi: "Çoğumuz, çok zorlu bir uluslararası ortamın artan sayıda önceliğine rağmen bitmeyen bütçe kesintilerinden ve personel sıkıntısından da bıktı."
Paris'teki Dışişleri Bakanlığı, Nantes'daki Diplomatik Arşiv Merkezi binaları önünde grev pankartları açarak toplanan diplomatlar, 'ulusal çıkarların savunulmasının devamlılığını tehdit etmediği sürece çalışmayı durdurma' çağrısı yaptı. 1547'de oluşmaya başlayan ve 1589'da resmileşen Fransa Dışişleri Bakanlığı'nda halihazırda yaklaşık 1800 diplomat ve 13 bin 500 çalışan görev yapıyor.