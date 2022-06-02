Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220602/marmara-denizini-kirleten-gemiye-19-milyon-lira-ceza-kesildi-1056909766.html
Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi
Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi
Marmara Denizi'ne asetik asit tahliye ederek, kirliliğe neden olan, kimyasal madde yüklü gemiye yönelik 19 milyon 57 bin 390 lira ceza uygulandı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T12:03+0300
2022-06-02T12:03+0300
türkiye
marmara denizi
kirlilik
gemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1056909480_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_9231bc04e88691f30569f4431edfce13.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı çevre denetim ekipleri, deniz kirliliği denetimleri konusunda yetkilendirilen kurumlarla birlikte Marmara Bölgesi'nde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, 'Likit Port Dolfen Platformu'ndan Marmara Denizi’ne asetik asit tahliye ederek, kirliliğe neden olan, kimyasal madde yüklü gemi tespit edildi.Gabon bandıralı ve 9140451 IMO numaralı 'Trency Taipei' isimli geminin bulunduğu bölgede inceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Tekirdağ Liman Başkanlığı ekipleri, 871 kilogram asetik asidin Marmara Denizi’ne döküldüğünü belirledi. Atığın tehlikeli olması nedeniyle gemiye yönelik 2872 sayılı 'Çevre Kanunu’nun 20'nci maddesi kapsamında işlem yapılarak, ceza 10 kat artırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Liman Başkanlığı'nca gemiye 19 milyon 57 bin 390 lira ceza uygulandı.Öte yandan son 51 günde, 8 bin 865 tesis ve 27 bin 548 gemi denetimi olmak üzere toplam 36 bin 413 çevre denetimi gerçekleştirildi. Atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından gerekli analizleri yapmak üzere 591 adet atık su numunesi aldı. 155 işletmeye 27 milyon 105 bin 468 TL ve 7 gemiye 36 milyon 505 bin 726 TL olmak üzere toplam 63 milyon 611 bin 194 TL ceza uygulandı, 50 işletme ise faaliyetten menedildi. 2021 yılında ise 57 binin üzerinde çevre denetimi gerçekleştirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220420/kamara-deresini-kirleten-tesise-1-milyon-799-bin-tl-ceza-kesildi-faaliyetten-men-edildi-1055709456.html
türkiye
marmara denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1056909480_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_234b0092bae8c9f3122d620868126962.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
marmara denizi, kirlilik, gemi

Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi

12:03 02.06.2022
© AAMarmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi
Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Marmara Denizi'ne asetik asit tahliye ederek, kirliliğe neden olan, kimyasal madde yüklü gemiye yönelik 19 milyon 57 bin 390 lira ceza uygulandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı çevre denetim ekipleri, deniz kirliliği denetimleri konusunda yetkilendirilen kurumlarla birlikte Marmara Bölgesi'nde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, 'Likit Port Dolfen Platformu'ndan Marmara Denizi’ne asetik asit tahliye ederek, kirliliğe neden olan, kimyasal madde yüklü gemi tespit edildi.
Gabon bandıralı ve 9140451 IMO numaralı 'Trency Taipei' isimli geminin bulunduğu bölgede inceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Tekirdağ Liman Başkanlığı ekipleri, 871 kilogram asetik asidin Marmara Denizi’ne döküldüğünü belirledi. Atığın tehlikeli olması nedeniyle gemiye yönelik 2872 sayılı 'Çevre Kanunu’nun 20'nci maddesi kapsamında işlem yapılarak, ceza 10 kat artırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Liman Başkanlığı'nca gemiye 19 milyon 57 bin 390 lira ceza uygulandı.
Öte yandan son 51 günde, 8 bin 865 tesis ve 27 bin 548 gemi denetimi olmak üzere toplam 36 bin 413 çevre denetimi gerçekleştirildi. Atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından gerekli analizleri yapmak üzere 591 adet atık su numunesi aldı. 155 işletmeye 27 milyon 105 bin 468 TL ve 7 gemiye 36 milyon 505 bin 726 TL olmak üzere toplam 63 milyon 611 bin 194 TL ceza uygulandı, 50 işletme ise faaliyetten menedildi. 2021 yılında ise 57 binin üzerinde çevre denetimi gerçekleştirilmişti.
Kamara Deresi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
TÜRKİYE
Kamara Deresi'ni kirleten tesise 1 milyon 799 bin TL ceza kesildi, faaliyetten men edildi
20 Nisan, 15:13
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала