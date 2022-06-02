https://tr.sputniknews.com/20220602/marmaris-kent-konseyi-marmarisin-tamami-bir-milli-parktir-dinamit-atamazsiniz-1056916196.html

Marmaris Kent Konseyi: Marmaris’in tamamı bir milli parktır, dinamit atamazsınız

Marmaris Kent Konseyi: Marmaris’in tamamı bir milli parktır, dinamit atamazsınız

Marmaris Kent Konseyi Başkanı Beytekin, Marmaris’te sürdürülen otel inşaatı için “Savcılığa yapılan şikayetler sonucu bilirkişi tarafından tespit edilmiş 25... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T14:52+0300

2022-06-02T14:52+0300

2022-06-02T14:52+0300

seyir hali

radyo

milli park

marmaris

inşaat

dinamit

sit alanı

dava

bilirkişi

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Marmaris Kent Konseyi: Marmaris’in tamamı bir milli parktır, dinamit atamazsınız Marmaris Kent Konseyi: Marmaris’in tamamı bir milli parktır, dinamit atamazsınız

Radyo Sputnik’te konuşan Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin, Marmaris’in milli park alanında Kızılbük Koyu’nda devam eden otel inşaatının çevreye yarattığı etkiyi Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Beytekin, projenin ilk halini ve evrildiği noktayı “Burada 30-40 senedir süren bir inşaat vardı, Özal’ın turizm teşvik zamanından faydalanılıp alınmış bir bölge. 500 odalı otel inşaatı vardı. Bu otel inşaatı sürmedi, atıl bir şekilde kaldı. Seçimden sonra orada inşaat faaliyeti başladı. Marmaris büyük yangını sonrası biz Marmaris Kent Konseyi olarak baktık ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sayfasında 13 Ağustos itibariyle ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilerek inşaat faaliyeti devam ediyormuş. Araştırdık. Edindiğimiz bilgilerin hepsi kamuya ait kaynaklardan 500 kişilik otelden proje olarak 200 kişilik otel, 1400 devre mülk, 260 villa, alışveriş merkezi, aquapark, termal, yat yanaşma yeri, havuz, kaplıca olan bir tesise dönüşmüş” diye aktardı.‘Belediyenin verdiği ruhsatların iptali için dava açtık’Konu hakkında dava açtıklarını belirten Beytekin, konuya dair bilirkişi tutanaklarını “Savunma yaparlarken ‘1 metrekare alan kazanmadık. İnşaat alanından başka yere müdahale etmedik. Bizim arsamız, ruhsatımız var’ diyorlar. Biz de bu konularda dava açtık, hem ‘ÇED gerekli değildir’ hem de belediyenin verdiği ruhsatların iptali için. Bizim iddiamız: ‘Burası bir milli park alanı, zamanında mevzi imar planına göre planlanmış bir yapı fakat imar alanının dışında kaldığından dolayı imar kanununun 15, 16 ve 18. maddeleri uygulanmadığından gerçek bir imar parseli değil. Şu anda mahkeme onun kararını verecek. Savcılığa yapılan şikayetler sonucu bilirkişi tarafından tespit edilmiş 25 bin metrekare milli park alanının tahrip edildiği, yol açıldığına dair tutanaklar var” diye paylaştı.‘Burası milli parktır’Marmaris’in bir milli park olduğunu söyleyen Beytekin, dinamit atılamayacağını “Gördük ki o günden bu güne biraz daha fazla tahribat var. Dinamit atılıyor. Kendileri Çevre İl Müdürlüğü’nün izin verdiğini söylüyor ama burası milli park. Eğer Marmaris’e geldiyseniz yukarıdan aşağı inerken son virajda ‘Marmaris Milli Parkı’ diye yazar. Marmaris’in tamamı bir milli parktır. Her itirazda hem Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sayfasında hem şirketin ve belediyenin kendi beyanlarında ‘Doğal sit, arkeolojik sit değildir. Çok amaçlı koruma bölgesi değildir’ deniyor. Nedir burası? Kimse söylemiyor. Burası milli parktır. Milli parka dinamit atamazsınız” diye açıkladı.‘Doğamıza ve kentimize sahip çıkıyoruz’Beytekin, projenin doğurabileceği sorunları ve hukuki süreci “Gerekli şikayetleri yapacağız. Kanunlara aykırı olarak kim nasıl verebiliyor bu izni? Kayaları dümdüz kestiler, çok büyük bloklar yapacaklar. Peş peşe bir duvar gibi olacak. Burası Marmaris Kapalı Limanı’nın girişidir. Başka bir yerden giremezsiniz. Burada olacak bir kirlilik Marmaris’i Marmara Denizi’nden beter yapar. Çünkü sirkülasyon yoktur, kapalıdır. Deniz kendisi dönüp çıkmak zorundadır. Öbür tarafı açık değildir. Böylesine yoğun bir nüfusun yaşayacağı 2 bin konutta oluşacak trafik, park ve kanalizasyon sorunu olacak. Orada şebeke yok. Atık su denize gidecek. Bunun akılla bir yolu yok. Böyle büyük projelerde halka danışılmasını rica etmiştik. Halk yerel yönetimlere katılsın. Fikri dikkate alınsın istedik. Böyle yapılmadı, bizi üzen kısmı budur. Her sene olan 15 Mayıs-15 Ekim inşaat yasağı bu sene 17 Haziran’a ötelendi. İnşaat devam ediyor. Biz oraları rutin dolaşıyor ne olduğuna dair kontrol ediyoruz. İşin peşini bırakmıyoruz. Mahkemeler muhtemelen adli tatile girmeden karar verecekler. O zaman belli olacak. Doğamıza ve kentimize sahip çıkıyoruz” diye anlattı.

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