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https://tr.sputniknews.com/20220602/mersinde-bir-kanal-kirmizi-renge-burundu-inceleme-baslatildi-1056901351.html
Mersin'de bir kanal kırmızı renge büründü, inceleme başlatıldı
Mersin'de bir kanal kırmızı renge büründü, inceleme başlatıldı
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir mahalleden geçen kanaldaki su, kırmızı renge büründü. Yetkililer, bölgede inceleme başlattı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
tarsus
mersin
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İlçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'nden geçen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait kanaldaki su, bilinmeyen nedenle bir süre kırmızı renge büründü.Akıntının ardından kırmızı renk dağıldı ve su yeniden berraklaştı.Kimyasal atık veya hayvan kesimi şüphesi üzerinde duran yetkililer, bölgede inceleme başlattı.
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Mersin'de bir kanal kırmızı renge büründü, inceleme başlatıldı

01:50 02.06.2022
© İHA / ERSOY YALÇINMersin'de bir kanal kırmızı renge büründü, inceleme başlatıldı
Mersin'de bir kanal kırmızı renge büründü, inceleme başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© İHA / ERSOY YALÇIN
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Mersin’in Tarsus ilçesinde bir mahalleden geçen kanaldaki su, kırmızı renge büründü. Yetkililer, bölgede inceleme başlattı.
İlçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'nden geçen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait kanaldaki su, bilinmeyen nedenle bir süre kırmızı renge büründü.
Akıntının ardından kırmızı renk dağıldı ve su yeniden berraklaştı.
Kimyasal atık veya hayvan kesimi şüphesi üzerinde duran yetkililer, bölgede inceleme başlattı.
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