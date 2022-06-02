https://tr.sputniknews.com/20220602/mersinde-bir-kanal-kirmizi-renge-burundu-inceleme-baslatildi-1056901351.html

Mersin'de bir kanal kırmızı renge büründü, inceleme başlatıldı

Mersin'de bir kanal kırmızı renge büründü, inceleme başlatıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir mahalleden geçen kanaldaki su, kırmızı renge büründü. Yetkililer, bölgede inceleme başlattı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T01:50+0300

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türkiye

tarsus

mersin

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İlçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'nden geçen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait kanaldaki su, bilinmeyen nedenle bir süre kırmızı renge büründü.Akıntının ardından kırmızı renk dağıldı ve su yeniden berraklaştı.Kimyasal atık veya hayvan kesimi şüphesi üzerinde duran yetkililer, bölgede inceleme başlattı.

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tarsus, mersin