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'Müsilaj Operasyonu' kapsamında Adana'da 2 zanlı tutuklandı
'Müsilaj Operasyonu' kapsamında Adana'da 2 zanlı tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T12:52+0300
2022-06-02T12:52+0300
türkiye
dolandırıcılık
türkiye
adana
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Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.Adana'da 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 5 şüpheliden Aslı Ceylan A. ve Fatih A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adıyla operasyon başlatılmış, 315 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.Operasyonların tamamına yakını sahil kentlerinde gerçekleştirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220222/dolandiricilarin-yeni-yontemi-elektrik-faturalari-zamlara-dur-demek-icin-bir-imza-da-sen-at-1054118146.html
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dolandırıcılık, türkiye, adana

'Müsilaj Operasyonu' kapsamında Adana'da 2 zanlı tutuklandı

12:52 02.06.2022
© DHA'Müsilaj Operasyonu' kapsamında Adana'da 2 zanlı tutuklandı
'Müsilaj Operasyonu' kapsamında Adana'da 2 zanlı tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© DHA
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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı altında gerçekleştirilen operasyon kapsamında Adana'da gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Adana'da 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 5 şüpheliden Aslı Ceylan A. ve Fatih A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adıyla operasyon başlatılmış, 315 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Operasyonların tamamına yakını sahil kentlerinde gerçekleştirilmişti.
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