Neşet Ertaş'ın kız kardeşi: Film için hiçbirimizin rızası yok

"Kendisi 'Son sözlerimi kitabıma yazıyorum' diyerek kitap yazmaya başladı. Fakat 15 senedir bir kitap çıkmaz mı? Bu arkadaş kitabımı çıkartmadı. Benim hastalığım kanser. Kitabı çıkartmak için benim ölümümü bekliyor' dedi. Bu kişi ağabeyim hastaneye yatmadan 5 gün önce noteri alıp ağabeyimin evine gidiyor. Ağabeyim de 'kitap için imza veriyorum' diyor. Fakat ağabeyimin kitap için verdiği imzayı filme çeviriyorlar ve 'film için imza aldık' diyorlar. Ağabeyim filme müsaade etmedi. Biz ablamla hastaneye gittiğimizde ağabeyim bize 'Bacım benim filmim için sizin başınızı çok ağrıtırlar, sakın bunlara müsaade etmeyin' dedi. O öyle dedikten sonra biz nasıl müsaade edelim. Film için hiçbirimizin rızası yok."