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Novak: OPEC+ anlaşması yıl sonuna kadar geçerli olacak
Novak: OPEC+ anlaşması yıl sonuna kadar geçerli olacak
Eylül ayındaki üretim artışının Temmuz-Ağustos'a kaydırılması kararının artan talebin karşılanması için alındığını belirten Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T18:11+0300
2022-06-02T18:11+0300
ekonomi
novak
opec+
petrol
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Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e demeç veren Novak, AB'nin Rus petrolü ambargosuna ve küresel enerji piyasasındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yaz aylarıyla birlikte petrol talebinde artış görüldüğüne dikkat çeken Novak, 2022'de küresel petrol talebinin günlük 3.5-4 milyon varil artmasını beklediklerini söyledi.Başbakan Yardımcısı, Eylül ayındaki üretim artışının Temmuz-Ağustos'a kaydırılması kararının artan talebin karşılanması için alındığını ve böylece küresel petrol piyasasında istikrarın sağlanmasına katkı sunulacağını ifade etti. Nisan-Mayıs dönemindeki düşüşün ardından Haziran'da Rusya'da petrol üretiminin azami seviyeye çıkacağı bilgisini paylaştı.Novak, OPEC+ anlaşması yıl sonuna kadar geçerli olacağını ve OPEC+ kapsamındaki işbirliğinin devam etmesinin önemli olduğunu da belirtti.OPEC+, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyeleri ile örgüte üye olmayan 10 ülkeyi kapsıyor. Rusya, OPEC üyesi olmamasına rağmen Rusya ve Suudi Arabistan'ın ekonomisinde zarar veren 2014 yılındaki ekonomik durgunluk sonrası petrol tedarikini ve fiyatlarını sınırlamak için OPEC'le yakın işbirliği yapmaya başlamıştı.'Ambargonun ardından Avrupa'da büyük bir petrol ürünleri açığı oluşacak'AB'nin Rus petrolü ithalatına kısmen ambargo uygulama kararını değerlendiren Novak, kararın Avrupa'da büyük bir petrol ürünleri açığına sebebiyet vereceğini vurguladı.Kararın ekonomik gerekçelerden ziyade siyasi saiklere dayanılarak alındığını söyleyen Novak, bundan dolayı ilk etkilenecek kesimin Avrupalı tüketiciler olacağının altını çizdi.Novak, "Sadece petrolün değil, petrol ürünlerinin de fiyatlarının arttığını görüyoruz. AB'de büyük bir petrol ürünleri açığı yaşanacağını da dışlamıyorum" diye ekledi.
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novak, opec+, petrol

Novak: OPEC+ anlaşması yıl sonuna kadar geçerli olacak

18:11 02.06.2022
© AApetrol arama
petrol arama - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© AA
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Eylül ayındaki üretim artışının Temmuz-Ağustos'a kaydırılması kararının artan talebin karşılanması için alındığını belirten Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bunun küresel petrol piyasasında istikrarın sağlanmasına katkı sunacağını ifade etti. Novak'a göre OPEC+ anlaşması yıl sonuna kadar geçerli olacak.
Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e demeç veren Novak, AB'nin Rus petrolü ambargosuna ve küresel enerji piyasasındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaz aylarıyla birlikte petrol talebinde artış görüldüğüne dikkat çeken Novak, 2022'de küresel petrol talebinin günlük 3.5-4 milyon varil artmasını beklediklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı, Eylül ayındaki üretim artışının Temmuz-Ağustos'a kaydırılması kararının artan talebin karşılanması için alındığını ve böylece küresel petrol piyasasında istikrarın sağlanmasına katkı sunulacağını ifade etti. Nisan-Mayıs dönemindeki düşüşün ardından Haziran'da Rusya'da petrol üretiminin azami seviyeye çıkacağı bilgisini paylaştı.

Novak, OPEC+ anlaşması yıl sonuna kadar geçerli olacağını ve OPEC+ kapsamındaki işbirliğinin devam etmesinin önemli olduğunu da belirtti.

OPEC+, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyeleri ile örgüte üye olmayan 10 ülkeyi kapsıyor. Rusya, OPEC üyesi olmamasına rağmen Rusya ve Suudi Arabistan'ın ekonomisinde zarar veren 2014 yılındaki ekonomik durgunluk sonrası petrol tedarikini ve fiyatlarını sınırlamak için OPEC'le yakın işbirliği yapmaya başlamıştı.

'Ambargonun ardından Avrupa'da büyük bir petrol ürünleri açığı oluşacak'

AB'nin Rus petrolü ithalatına kısmen ambargo uygulama kararını değerlendiren Novak, kararın Avrupa'da büyük bir petrol ürünleri açığına sebebiyet vereceğini vurguladı.

Kararın ekonomik gerekçelerden ziyade siyasi saiklere dayanılarak alındığını söyleyen Novak, bundan dolayı ilk etkilenecek kesimin Avrupalı tüketiciler olacağının altını çizdi.

Novak, "Sadece petrolün değil, petrol ürünlerinin de fiyatlarının arttığını görüyoruz. AB'de büyük bir petrol ürünleri açığı yaşanacağını da dışlamıyorum" diye ekledi.
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