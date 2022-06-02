https://tr.sputniknews.com/20220602/oto-hirsizlik-sebekesini-coktu-29-calinti-arac-ele-gecirildi-1056914758.html
Oto hırsızlık şebekesi çöktü: 29 çalıntı araç ele geçirildi
Oto hırsızlık şebekesi çöktü: 29 çalıntı araç ele geçirildi
İzmir polisinin 3 ilde gerçekleştirdiği operasyonda 29 çalıntı otomobil ele geçirilirken, oto hırsızlık şebekesi üyesi olduğu öne sürülen 18 şüpheli gözaltına... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T13:55+0300
2022-06-02T13:55+0300
2022-06-02T14:42+0300
türkiye
türkiye
izmir
hırsız
otomobil
polis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1056914727_0:208:3059:1929_1920x0_80_0_0_3fc2c5e68c1eab5f98c3738b154fd2fd.jpg
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, otomobili çalınan bir vatandaşın ihbarı üzerine, oto hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İzmir, Ankara ve Kütahya’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Havadan dron ile görüntülenen operasyona özel harekat polisleri de destek verirken, adreslere yapılan baskınlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan çalıntı olduğu belirlenen 29 otomobil de ekipler tarafından ele geçirildi.Öte yandan, ele geçirilen otomobillerin tümünün ön camında kral tacı simgesinin bulunduğu öğrenildi.'Change yöntemi' uyguluyorlarmışYapılan çalışmalarda, şüphelilerin çaldıkları araçları farklı illere götürerek change yöntemi olarak bilinen şase numarası değişimiyle satışa çıkardıkları belirlendi. Ele geçirilen çalıntı araçların işlemlerin ardından sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220411/adanada-helikopter-destekli-cete-operasyonu-30-gozalti-1055458132.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1056914727_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_5fd67eca765fdbce3c349f8a31dc8851.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, izmir, hırsız, otomobil, polis
Oto hırsızlık şebekesi çöktü: 29 çalıntı araç ele geçirildi
13:55 02.06.2022 (güncellendi: 14:42 02.06.2022) Abone ol
İzmir polisinin 3 ilde gerçekleştirdiği operasyonda 29 çalıntı otomobil ele geçirilirken, oto hırsızlık şebekesi üyesi olduğu öne sürülen 18 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, otomobili çalınan bir vatandaşın ihbarı üzerine, oto hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İzmir, Ankara ve Kütahya’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Havadan dron ile görüntülenen operasyona özel harekat polisleri de destek verirken, adreslere yapılan baskınlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan çalıntı olduğu belirlenen 29 otomobil de ekipler tarafından ele geçirildi.
Öte yandan, ele geçirilen otomobillerin tümünün ön camında kral tacı simgesinin bulunduğu öğrenildi.
'Change yöntemi' uyguluyorlarmış
Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin çaldıkları araçları farklı illere götürerek change yöntemi olarak bilinen şase numarası değişimiyle satışa çıkardıkları belirlendi. Ele geçirilen çalıntı araçların işlemlerin ardından sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.