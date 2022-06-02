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https://tr.sputniknews.com/20220602/otomotiv-satislarinda-yilin-ilk-artisi-1056908803.html
Otomotiv satışlarında yılın ilk artışı
Otomotiv satışlarında yılın ilk artışı
Otomotiv satışları Mayıs ayında 2022'nin ilk yıllık artışını kaydetti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, mayıs ayı otomobil ve hafif... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T11:38+0300
2022-06-02T11:38+0300
ekonomi
türkiye
otomotiv
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Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 artarak 51 bin 750 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 15.7 artarak 13 bin 417 adet oldu.Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 1,9 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,6 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 10,4 azaldı.Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise birönceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında azalarak 277 bin 252 adet olarak gerçekleşti.Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 13,6 oranında azalarak 214 bin 148 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,7 azalarak 63 bin 104 adet oldu.
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türkiye, otomotiv

Otomotiv satışlarında yılın ilk artışı

11:38 02.06.2022
© AAotomobil, araç, satış, araba
otomobil, araç, satış, araba - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© AA
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Otomotiv satışları Mayıs ayında 2022'nin ilk yıllık artışını kaydetti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Mayıs ayına göre yüzde 19.1 artarak 65 bin 167 adet oldu.
Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 artarak 51 bin 750 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 15.7 artarak 13 bin 417 adet oldu.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 1,9 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,6 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 10,4 azaldı.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında azalarak 277 bin 252 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 13,6 oranında azalarak 214 bin 148 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,7 azalarak 63 bin 104 adet oldu.
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