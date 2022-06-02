https://tr.sputniknews.com/20220602/otoyollarda-otomobillerin-hiz-sinirlari-yukseltildi-1056907195.html
Otoyollarda otomobillerin hız sınırları yükseltildi
Otoyollarda otomobillerin hız sınırları yükseltildi
1 Temmuz'da başlayacak yeni uygulamaya göre, hız sınırları Edirne’den Şanlıurfaya kadar uzanan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T10:37+0300
2022-06-02T10:37+0300
2022-06-02T10:51+0300
türkiye
hız limiti
içişleri bakanlığı
otoyol
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İçişleri Bakanlığı, otoyollarda hız sınırlarını yeniden belirledi.Buna göre, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere otoyollara göre değişmekle birlikte hız sınırlarında saatte 10-20 kilometreye kadar artışlar yapılacak.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderildi.Hangi otoyolda hız sınırı ne kadar oldu?1 Temmuz’da başlayacak uygulama kapsamında otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalara da devam ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220513/icisleri-bakani-soylu-olumlu-trafik-kazasi-sayisi-yuzde-408-azaldi-1056349196.html
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hız limiti, içişleri bakanlığı, otoyol
Otoyollarda otomobillerin hız sınırları yükseltildi
10:37 02.06.2022 (güncellendi: 10:51 02.06.2022) Abone ol
1 Temmuz'da başlayacak yeni uygulamaya göre, hız sınırları Edirne’den Şanlıurfaya kadar uzanan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılacak.
İçişleri Bakanlığı, otoyollarda hız sınırlarını yeniden belirledi.
Buna göre, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere otoyollara göre değişmekle birlikte hız sınırlarında saatte 10-20 kilometreye kadar artışlar yapılacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderildi.
Hangi otoyolda hız sınırı ne kadar oldu?
Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s'ye çıkacak.
Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarılacak.
Yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırının 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek.
1 Temmuz’da başlayacak uygulama kapsamında otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalara da devam ediliyor.