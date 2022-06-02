Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220602/otoyollarda-otomobillerin-hiz-sinirlari-yukseltildi-1056907195.html
Otoyollarda otomobillerin hız sınırları yükseltildi
Otoyollarda otomobillerin hız sınırları yükseltildi
1 Temmuz'da başlayacak yeni uygulamaya göre, hız sınırları Edirne’den Şanlıurfaya kadar uzanan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T10:37+0300
2022-06-02T10:51+0300
türkiye
hız limiti
içişleri bakanlığı
otoyol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104014/55/1040145558_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_6c5ec4e0873665885260056ffe839431.jpg
İçişleri Bakanlığı, otoyollarda hız sınırlarını yeniden belirledi.Buna göre, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere otoyollara göre değişmekle birlikte hız sınırlarında saatte 10-20 kilometreye kadar artışlar yapılacak.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderildi.Hangi otoyolda hız sınırı ne kadar oldu?1 Temmuz’da başlayacak uygulama kapsamında otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalara da devam ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220513/icisleri-bakani-soylu-olumlu-trafik-kazasi-sayisi-yuzde-408-azaldi-1056349196.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104014/55/1040145558_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_0b9ecb697d306cd33aa530096f98c49c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hız limiti, içişleri bakanlığı, otoyol

Otoyollarda otomobillerin hız sınırları yükseltildi

10:37 02.06.2022 (güncellendi: 10:51 02.06.2022)
© AAOtoyol, hız sınırı
Otoyol, hız sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© AA
Abone olTelegram
1 Temmuz'da başlayacak yeni uygulamaya göre, hız sınırları Edirne’den Şanlıurfaya kadar uzanan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılacak.
İçişleri Bakanlığı, otoyollarda hız sınırlarını yeniden belirledi.
Buna göre, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere otoyollara göre değişmekle birlikte hız sınırlarında saatte 10-20 kilometreye kadar artışlar yapılacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderildi.

Hangi otoyolda hız sınırı ne kadar oldu?

Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s'ye çıkacak.
Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarılacak.
Yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırının 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek.
1 Temmuz’da başlayacak uygulama kapsamında otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalara da devam ediliyor.
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
TÜRKİYE
İçişleri Bakanı Soylu: Ölümlü trafik kazası sayısı yüzde 40.8 azaldı
13 Mayıs, 16:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала