https://tr.sputniknews.com/20220602/otoyollarda-otomobillerin-hiz-sinirlari-yukseltildi-1056907195.html

Otoyollarda otomobillerin hız sınırları yükseltildi

Otoyollarda otomobillerin hız sınırları yükseltildi

1 Temmuz'da başlayacak yeni uygulamaya göre, hız sınırları Edirne’den Şanlıurfaya kadar uzanan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T10:37+0300

2022-06-02T10:37+0300

2022-06-02T10:51+0300

türkiye

hız limiti

içişleri bakanlığı

otoyol

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İçişleri Bakanlığı, otoyollarda hız sınırlarını yeniden belirledi.Buna göre, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere otoyollara göre değişmekle birlikte hız sınırlarında saatte 10-20 kilometreye kadar artışlar yapılacak.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderildi.Hangi otoyolda hız sınırı ne kadar oldu?1 Temmuz’da başlayacak uygulama kapsamında otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalara da devam ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220513/icisleri-bakani-soylu-olumlu-trafik-kazasi-sayisi-yuzde-408-azaldi-1056349196.html

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hız limiti, içişleri bakanlığı, otoyol