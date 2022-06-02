https://tr.sputniknews.com/20220602/patrusev-renkli-devrimleri-kiskirtan-yabanci-istihbarat-servislerine-karsi-onlemler-alindi-1056925267.html

Patruşev: ‘Renkli devrimleri’ kışkırtan yabancı istihbarat servislerine karşı önlemler alındı

Patruşev: ‘Renkli devrimleri’ kışkırtan yabancı istihbarat servislerine karşı önlemler alındı

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya'da ‘renkli devrim’ senaryolarını uygulamak isteyen yabancı istihbarat servislerine karşı gerekli... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T20:11+0300

2022-06-02T20:11+0300

2022-06-02T20:12+0300

nikolay patruşev

dünya

istihbarat

yabancı

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Rusya Güvenlik Konseyi'nin kuruluşunun 30. yıldönümünde Argumenty i Fakty gazetesine demeç veren Patruşev, Konseyin Rusya'da ‘renkli devrim’ senaryolarını hayata geçirmek isteyen yabancı istihbarat servislerine karşı gerekli önlemleri aldığını söyledi.Patruşev, “Rusya'da ‘renkli devrim’ senaryolarını uygulamak isteyen yabancı devletlerin istihbarat servislerinin ve onların kontrolündeki sivil toplum örgütlerinin yıkıcı faaliyetlerine karşı mücadele ile ilgili önemli kararlar alındı” dedi.Patruşev, Güvenlik Konseyi'nin koordine edici rolü sayesinde, güvenlik organlarının kamu güvenliği ve asayişin sağlanması, organize suç, uyuşturucu, silah kaçakçılığı ile mücadele ve göç alanındaki tehditlerin etkisiz hale getirilmesi konusundaki çalışmalarının etkinliğinin artığını kaydetti.Ülkenin anayasal düzeninin, egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün korunmasının Güvenlik Konseyi'nin öncelikleri olduğuna vurgu yapan Patruşev, “Bu amaçla, bireysel güvenliğin ve mülkiyet haklarının korunmasının garantörü olarak devletin rolünü güçlendirecek önlemler alınmaktadır” ifadelerini kullandı.

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nikolay patruşev, istihbarat, yabancı