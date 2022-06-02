Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220602/patrusev-renkli-devrimleri-kiskirtan-yabanci-istihbarat-servislerine-karsi-onlemler-alindi-1056925267.html
Patruşev: ‘Renkli devrimleri’ kışkırtan yabancı istihbarat servislerine karşı önlemler alındı
Patruşev: ‘Renkli devrimleri’ kışkırtan yabancı istihbarat servislerine karşı önlemler alındı
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya'da ‘renkli devrim’ senaryolarını uygulamak isteyen yabancı istihbarat servislerine karşı gerekli... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T20:11+0300
2022-06-02T20:12+0300
nikolay patruşev
dünya
istihbarat
yabancı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101499/25/1014992538_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_6c4fb67865f5dd132193e80548df3b89.jpg
Rusya Güvenlik Konseyi'nin kuruluşunun 30. yıldönümünde Argumenty i Fakty gazetesine demeç veren Patruşev, Konseyin Rusya'da ‘renkli devrim’ senaryolarını hayata geçirmek isteyen yabancı istihbarat servislerine karşı gerekli önlemleri aldığını söyledi.Patruşev, “Rusya'da ‘renkli devrim’ senaryolarını uygulamak isteyen yabancı devletlerin istihbarat servislerinin ve onların kontrolündeki sivil toplum örgütlerinin yıkıcı faaliyetlerine karşı mücadele ile ilgili önemli kararlar alındı” dedi.Patruşev, Güvenlik Konseyi'nin koordine edici rolü sayesinde, güvenlik organlarının kamu güvenliği ve asayişin sağlanması, organize suç, uyuşturucu, silah kaçakçılığı ile mücadele ve göç alanındaki tehditlerin etkisiz hale getirilmesi konusundaki çalışmalarının etkinliğinin artığını kaydetti.Ülkenin anayasal düzeninin, egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün korunmasının Güvenlik Konseyi'nin öncelikleri olduğuna vurgu yapan Patruşev, “Bu amaçla, bireysel güvenliğin ve mülkiyet haklarının korunmasının garantörü olarak devletin rolünü güçlendirecek önlemler alınmaktadır” ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101499/25/1014992538_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_dc120b784fddc66bcf64b751a1a26179.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nikolay patruşev, istihbarat, yabancı

Patruşev: ‘Renkli devrimleri’ kışkırtan yabancı istihbarat servislerine karşı önlemler alındı

20:11 02.06.2022 (güncellendi: 20:12 02.06.2022)
© Sputnik / Sergey Guneev / Fotoğraf bankasına girNikolay Patruşev
Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© Sputnik / Sergey Guneev
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya'da ‘renkli devrim’ senaryolarını uygulamak isteyen yabancı istihbarat servislerine karşı gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi'nin kuruluşunun 30. yıldönümünde Argumenty i Fakty gazetesine demeç veren Patruşev, Konseyin Rusya'da ‘renkli devrim’ senaryolarını hayata geçirmek isteyen yabancı istihbarat servislerine karşı gerekli önlemleri aldığını söyledi.
Patruşev, “Rusya'da ‘renkli devrim’ senaryolarını uygulamak isteyen yabancı devletlerin istihbarat servislerinin ve onların kontrolündeki sivil toplum örgütlerinin yıkıcı faaliyetlerine karşı mücadele ile ilgili önemli kararlar alındı” dedi.
Patruşev, Güvenlik Konseyi'nin koordine edici rolü sayesinde, güvenlik organlarının kamu güvenliği ve asayişin sağlanması, organize suç, uyuşturucu, silah kaçakçılığı ile mücadele ve göç alanındaki tehditlerin etkisiz hale getirilmesi konusundaki çalışmalarının etkinliğinin artığını kaydetti.
Ülkenin anayasal düzeninin, egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün korunmasının Güvenlik Konseyi'nin öncelikleri olduğuna vurgu yapan Patruşev, “Bu amaçla, bireysel güvenliğin ve mülkiyet haklarının korunmasının garantörü olarak devletin rolünü güçlendirecek önlemler alınmaktadır” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала