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https://tr.sputniknews.com/20220602/rekabet-kurulundan-yumurta-ureticilerine-sorusturma-1056908558.html
Rekabet Kurulu'ndan yumurta üreticilerine soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan yumurta üreticilerine soruşturma
Rekabet Kurulu, Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinin (YUMBİR) de aralarında bulunduğu 25 birlik ve teşebbüs ile yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T11:34+0300
2022-06-02T11:34+0300
türkiye
rekabet kurulu
yumurta
soruşturma
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YUMBİR, üye 12 birlik ve 12 şirketin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlıklı maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı.Kurul tarafından yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 şirket hakkında da soruşturma başlatıldı.
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rekabet kurulu, yumurta, soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan yumurta üreticilerine soruşturma

11:34 02.06.2022
© AARekabet Kurulu
Rekabet Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© AA
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Rekabet Kurulu, Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinin (YUMBİR) de aralarında bulunduğu 25 birlik ve teşebbüs ile yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 şirket hakkında soruşturma başlattı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YUMBİR, üye 12 birlik ve 12 şirketin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlıklı maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı.
Kurul tarafından yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 şirket hakkında da soruşturma başlatıldı.
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