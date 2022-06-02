https://tr.sputniknews.com/20220602/rekabet-kurulundan-yumurta-ureticilerine-sorusturma-1056908558.html

Rekabet Kurulu'ndan yumurta üreticilerine soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan yumurta üreticilerine soruşturma

Rekabet Kurulu, Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinin (YUMBİR) de aralarında bulunduğu 25 birlik ve teşebbüs ile yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T11:34+0300

2022-06-02T11:34+0300

2022-06-02T11:34+0300

türkiye

rekabet kurulu

yumurta

soruşturma

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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YUMBİR, üye 12 birlik ve 12 şirketin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlıklı maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı.Kurul tarafından yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 şirket hakkında da soruşturma başlatıldı.

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rekabet kurulu, yumurta, soruşturma