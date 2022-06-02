Renk körü olduğu iddia edilmişti: TFF'den Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması

"Uluslararası bir kariyere sahip olan hakemimizin, Acıbadem Hastanesinde ülkemizin değerli hekimlerince 31 Mayıs 2022 tarihinde yapılan göz muayenesi sonucunda sağlam bulunduğu ve renk hissinin doğal olduğu rapor edilmiştir. Oluşan bilgi kirliliğini önlemek ve yanlış değerlendirmelere son verilmesi amacıyla büyük bir hassasiyet gerektiren konuyu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."