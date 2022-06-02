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Renk körü olduğu iddia edilmişti: TFF'den Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması
Renk körü olduğu iddia edilmişti: TFF'den Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili iddialar hakkında açıklama yaptı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T15:58+0300
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spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
hakem
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TFF'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Kamuoyunda son günlerde FIFA kokartlı hakemimiz Yaşar Kemal Uğurlu'nun renkleri ayırt edemediğine ve bunun hakemlik yapmasına engel teşkil ettiğine dair son derece asılsız iddialar ortaya atılmıştır" denilerek, şu ifadelere yer verildi:
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türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, hakem

Renk körü olduğu iddia edilmişti: TFF'den Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması

15:58 02.06.2022
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili iddialar hakkında açıklama yaptı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Kamuoyunda son günlerde FIFA kokartlı hakemimiz Yaşar Kemal Uğurlu'nun renkleri ayırt edemediğine ve bunun hakemlik yapmasına engel teşkil ettiğine dair son derece asılsız iddialar ortaya atılmıştır" denilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Uluslararası bir kariyere sahip olan hakemimizin, Acıbadem Hastanesinde ülkemizin değerli hekimlerince 31 Mayıs 2022 tarihinde yapılan göz muayenesi sonucunda sağlam bulunduğu ve renk hissinin doğal olduğu rapor edilmiştir. Oluşan bilgi kirliliğini önlemek ve yanlış değerlendirmelere son verilmesi amacıyla büyük bir hassasiyet gerektiren konuyu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
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