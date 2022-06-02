https://tr.sputniknews.com/20220602/restoranda-kufur-kavgasi-bicaklanan-musteri-silahla-saldirdi--1056902768.html
Restoranda 'küfür' kavgası: Bıçaklanan müşteri silahla saldırdı
Restoranda 'küfür' kavgası: Bıçaklanan müşteri silahla saldırdı
Ataşehir'de bir restoranda küfürlü konuşma nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bıçaklanan müşteri, bir süre sonra yanında arkadaşlarıyla restorana dönüp... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T03:08+0300
2022-06-02T03:08+0300
2022-06-02T03:08+0300
türkiye
restoran
saldırı
silahlı saldırı
ataşehir
küfür etmek
kavga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1056902859_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_a420531a73225aa66d4eba848d1f8c4d.jpg
Olay, saat 21.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, restorana müşteri olarak gelen Cevat C., konuşması sırasında küfürlü sözler kullanması üzerine restoran sahibi Sinan D. tarafından uyarıldı.Müşteri ve işletmeci arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada müşteri Cevat C., işletme sahibi Sinan D. tarafından bıçaklandı.Restorandan yaralı şekilde ayrılan Cevat C., bir süre sonra yanında arkadaşları ile birlikte geri dönerek restorana silahla ateş açtı.Restoranın camlarına gelen kurşunlardan bir tanesi de restoran sahibi Sinan D.'ye isabet etti.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220601/fatihte-satirli-saldirganlar-etrafa-saldirdi-1-kisi-vurularak-yakalandi-1056868540.html
türkiye
ataşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1056902859_348:0:2988:1980_1920x0_80_0_0_47c66db9d35906eee703477367dc9551.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
restoran, saldırı, silahlı saldırı, ataşehir, küfür etmek, kavga
Restoranda 'küfür' kavgası: Bıçaklanan müşteri silahla saldırdı
Abone ol
Ataşehir'de bir restoranda küfürlü konuşma nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bıçaklanan müşteri, bir süre sonra yanında arkadaşlarıyla restorana dönüp kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, restorana müşteri olarak gelen Cevat C., konuşması sırasında küfürlü sözler kullanması üzerine restoran sahibi Sinan D. tarafından uyarıldı.
Müşteri ve işletmeci arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada müşteri Cevat C., işletme sahibi Sinan D. tarafından bıçaklandı.
Restorandan yaralı şekilde ayrılan Cevat C., bir süre sonra yanında arkadaşları ile birlikte geri dönerek restorana silahla ateş açtı.
Restoranın camlarına gelen kurşunlardan bir tanesi de restoran sahibi Sinan D.'ye isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.