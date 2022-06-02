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Rus petrokimya şirketi SİBUR, satışlarını Avrupa'dan Türkiye ve Asya'ya yönlendirdi
Rus petrokimya şirketi SİBUR, satışlarını Avrupa'dan Türkiye ve Asya'ya yönlendirdi
Rus petrokimya şirketi SİBUR'un, Batılı ülkelerin yaptırımlarının ardından tüm satışlarını Avrupa'dan Türkiye ve Asya'ya yönlendirdiği açıklandı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T12:36+0300
2022-06-02T12:36+0300
ekonomi
rusya
yaptırım
asya
petrokimya
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SİBUR'un iştiraki Nijnekamskneftehim'in kurumsal gazetesinde yayınlanan yazıda, Rusya karşıtı yaptırımların şirketi kısa sürede neredeyse tüm işlerini yeniden yapılandırmak zorunda bıraktığının bir sır olmadığı ifade edildi.SİBUR'un hammadde tedarikçileriyle sözleşme bedellerinin değiştirilmesi konusunda mutabakat sağlamayı başardığı, lojistik konusunda ve yeni pazarlardaki varlığın artırılmasında yardımcı olduğu belirtilen yazıda, bunların sonucu olarak şirketin istikrarlı halde faaliyetlerini yürüttüğü kaydedildi.SİBUR'un önceden ürünlerinin yüzde 60'ını iç pazara, yüzde 23'ünü Avrupa'ya, yüzde 6'sını Türkiye'ye ve yüzde 7'sini Çin'e sattığının bildirilirken yeniden yapılandırma sonrası Avrupa'ya satışların sıfıra indiği ve bu satış hacimlerinin Türkiye, Çin ve diğer Asya ülkelerine başarıyla yönlendirildiği vurgulandı.
https://tr.sputniknews.com/20220601/peskov-abnin-rus-petrolu-ambargosu-tum-kuresel-enerji-piyasasini-etkileyecek--1056884481.html
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rusya, yaptırım, asya, petrokimya

Rus petrokimya şirketi SİBUR, satışlarını Avrupa'dan Türkiye ve Asya'ya yönlendirdi

12:36 02.06.2022
© REUTERS / Sergei KarpukhinRusya'da devlete ait petrol şirketi Bashneft'e ait tesiste çalışan bir işçi
Rusya'da devlete ait petrol şirketi Bashneft'e ait tesiste çalışan bir işçi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© REUTERS / Sergei Karpukhin
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Rus petrokimya şirketi SİBUR'un, Batılı ülkelerin yaptırımlarının ardından tüm satışlarını Avrupa'dan Türkiye ve Asya'ya yönlendirdiği açıklandı.
SİBUR'un iştiraki Nijnekamskneftehim'in kurumsal gazetesinde yayınlanan yazıda, Rusya karşıtı yaptırımların şirketi kısa sürede neredeyse tüm işlerini yeniden yapılandırmak zorunda bıraktığının bir sır olmadığı ifade edildi.
SİBUR'un hammadde tedarikçileriyle sözleşme bedellerinin değiştirilmesi konusunda mutabakat sağlamayı başardığı, lojistik konusunda ve yeni pazarlardaki varlığın artırılmasında yardımcı olduğu belirtilen yazıda, bunların sonucu olarak şirketin istikrarlı halde faaliyetlerini yürüttüğü kaydedildi.
SİBUR'un önceden ürünlerinin yüzde 60'ını iç pazara, yüzde 23'ünü Avrupa'ya, yüzde 6'sını Türkiye'ye ve yüzde 7'sini Çin'e sattığının bildirilirken yeniden yapılandırma sonrası Avrupa'ya satışların sıfıra indiği ve bu satış hacimlerinin Türkiye, Çin ve diğer Asya ülkelerine başarıyla yönlendirildiği vurgulandı.
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