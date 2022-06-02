https://tr.sputniknews.com/20220602/rus-petrokimya-sirketi-sibur-satislarini-avrupadan-turkiye-ve-asyaya-yonlendirdi-1056911100.html

Rus petrokimya şirketi SİBUR, satışlarını Avrupa'dan Türkiye ve Asya'ya yönlendirdi

Rus petrokimya şirketi SİBUR, satışlarını Avrupa'dan Türkiye ve Asya'ya yönlendirdi

Rus petrokimya şirketi SİBUR'un, Batılı ülkelerin yaptırımlarının ardından tüm satışlarını Avrupa'dan Türkiye ve Asya'ya yönlendirdiği açıklandı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T12:36+0300

2022-06-02T12:36+0300

2022-06-02T12:36+0300

ekonomi

rusya

yaptırım

asya

petrokimya

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SİBUR'un iştiraki Nijnekamskneftehim'in kurumsal gazetesinde yayınlanan yazıda, Rusya karşıtı yaptırımların şirketi kısa sürede neredeyse tüm işlerini yeniden yapılandırmak zorunda bıraktığının bir sır olmadığı ifade edildi.SİBUR'un hammadde tedarikçileriyle sözleşme bedellerinin değiştirilmesi konusunda mutabakat sağlamayı başardığı, lojistik konusunda ve yeni pazarlardaki varlığın artırılmasında yardımcı olduğu belirtilen yazıda, bunların sonucu olarak şirketin istikrarlı halde faaliyetlerini yürüttüğü kaydedildi.SİBUR'un önceden ürünlerinin yüzde 60'ını iç pazara, yüzde 23'ünü Avrupa'ya, yüzde 6'sını Türkiye'ye ve yüzde 7'sini Çin'e sattığının bildirilirken yeniden yapılandırma sonrası Avrupa'ya satışların sıfıra indiği ve bu satış hacimlerinin Türkiye, Çin ve diğer Asya ülkelerine başarıyla yönlendirildiği vurgulandı.

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