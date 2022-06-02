https://tr.sputniknews.com/20220602/rusya-abnin-rus-petrolune-ve-gemilerine-yonelik-ambargosu-kuresel-gida-krizini-hizlandiriyor-1056914246.html

Rusya: AB'nin Rus petrolüne ve gemilerine yönelik ambargosu, küresel gıda krizini hızlandırıyor

Rusya: AB'nin Rus petrolüne ve gemilerine yönelik ambargosu, küresel gıda krizini hızlandırıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Rus petrolüne yönelik kısmi ambargosunun ve Rus ticaret gemilerinin sigortalanmasına getirdiği yasağın yaklaşan küresel gıda... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T13:48+0300

2022-06-02T13:48+0300

2022-06-02T13:48+0300

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Bakanlık, AB'nin 6. yaptırım paketi hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "AB'nin Rus petrolü ve petrol ürünlerinden kısmen vazgeçme ve Rus ticaret gemilerinin sigortalanmasını yasaklama kararları, büyük bir ihtimalle fiyatların tırmanmasını tetikleyecek, enerji piyasalarını istikrarsızlaştıracak ve lojistik zincirlerini ihlal edecek" ifadelerini kullandı. Rus mallarının sevkiyatını önlemeye yönelik yeni bariyerlerin tarım ürünleri tedarikini de etkileyeceğini kaydeden bakanlık, "En nihayetinde bu eylemler, tersine etki yaparak AB'nin ekonomisini ve enerji güvenliğini yıkacak. Brüksel'in açıklamalar yardımıyla önlemeye çalıştığı, yaklaşmakta olan küresel gıda krizini hızlandıracak" dedi. 'Brüksel, Kiev'i ısrarla uçurumun eşiğine itiyor' Rus Dışişleri, AB Zirvesi'nde Brüksel'in çözüm üretmek yerine belirsiz entegrasyon vaatleriyle Kiev'in askeri hırslarını körükleyerek Ukrayna'yı ısrarla uçurumun eşiğine ittiğinin görüldüğüne dikkat çekti.

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