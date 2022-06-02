https://tr.sputniknews.com/20220602/rusya-merkez-bankasi-analistleri-ulkedeki-enflasyonda-istikrarli-yavaslamadan-bahsetmek-icin-erken-1056927433.html

Rusya Merkez Bankası analistleri: Ülkedeki enflasyonda istikrarlı yavaşlamadan bahsetmek için erken

Rusya Merkez Bankası analistleri: Ülkedeki enflasyonda istikrarlı yavaşlamadan bahsetmek için erken

Rusya Merkez Bankası’nın analistleri, mayısta Rusya'da görülen düşük enflasyonun büyük ölçüde tek seferlik dezenflasyonist faktörlerden kaynaklandığını ve... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T22:23+0300

2022-06-02T22:23+0300

2022-06-02T22:24+0300

ekonomi

rusya

rusya merkez bankası

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Rusya Merkez Bankası’nın Araştırma ve Tahmin Departmanı’nın ‘Trendler Ne Diyor’ adlı bültenine göre mayıs ayında Rusya'da görülen düşük enflasyon, büyük ölçüde tek seferlik dezenflasyonist faktörlerden kaynaklanıyor ve tek seferlik faktörlerin etkisi tükendiği zaman fiyat artışlarının yeniden hızlanabileceği için yavaşlamanın sürdürülebilir olduğunu düşünmek için henüz erken.Raporda, “Mayıs ayında tüketici fiyatlarındaki düşük büyüme, büyük ölçüde başta rublenin hızla güçlenmesi olmak üzere, birkaç tek seferlik dezenflasyonist faktörün etkisinden kaynaklandı. Tüketici faaliyetleri ile enflasyon beklentilerindeki düşüş ile birlikte rublenin önemli ölçüde güçlenmesi, nisan-mayıs aylarında tüketici fiyatlarının artışında hızlı bir yavaşlamaya yol açtı, ancak bu yavaşlamanın sürdürülebilirliğini düşünmek için henüz erken” ifadelerine yer verildi.Tek seferlik dezenflasyonist faktörün etkisinin tükenmesi ile fiyatlardaki artışın yine başlayabileceğine dikkat çekilen yazıda, kısa vadede tüketici fiyatlarının gelecek dinamiklerinin tüketici ürünlerin arzı, döviz kurundaki hareketler, tüketici kredileri, maaşlar ve gelirler, enflasyon beklentileri ve ayrıca hane halkının tüketme eğilimindeki değişiklikler ile belirleneceği vurgulandı.Rusya Federal İstatistik Servisi’nin (Rosstat) verilerine göre ülkedeki yıllık enflasyon martta yüzde 16.7 iken nisanda yüzde 17.8’e kadar yükseldi, 20 Mayıs itibarı ile de yüzde 17.5’e düştü.

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