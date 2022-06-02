https://tr.sputniknews.com/20220602/sberbank-kredi-vermeye-devam-etmek-icin-2021in-karindan-yararlanilmasi-yeterli-1056922846.html
Sberbank: Kredi vermeye devam etmek için 2021’in karından yararlanılması yeterli
Sberbank: Kredi vermeye devam etmek için 2021’in karından yararlanılması yeterli
Rusya’nın en büyük devlet bankası Sberbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı German Gref, bankanın kredi vermeye devam etmek için 2021’in karından yararlanılması... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T18:00+0300
2022-06-02T18:00+0300
2022-06-02T18:01+0300
sberbank
dünya
rusya
yaptırım
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German Gref, Sberbank’ın sermaye oluşumunda her zaman muhafazakar bir yaklaşım benimsediğini, düzenlemelere uymak ve kredi vermeye devam etmek için bankanın 2021 yılı karından yararlanmasının yeterli olacağını belirtti.Stratejik Girişimler Ajansı tarafindan düzenlenen ‘Sosyal Sorunların Çözümü Forumu’nda konuşan Gref, “Tabii ki yaptırımlar işimiz üzerinde baskı yarattı. Ancak sermaye yönetiminde her zaman muhafazakar bir yaklaşım benimsedik. Stresli dönemlerde yeterliliğimizi desteklemek için Rusya Merkez Bankasının belirlediği limitin üzerinde bir rezerv bulundurduk. Bu nedenle, geçen yılın karının aktifleştirilmesi, Rusya Merkez Bankası'nın sermaye yeterliliği konusunda belirlediği tüm limitlere uymak ve hem gerçek hem de tüzel kişilere kredi vermeye devam etmek için yeterli olacaktır" dedi.
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sberbank, rusya, yaptırım
Sberbank: Kredi vermeye devam etmek için 2021’in karından yararlanılması yeterli
18:00 02.06.2022 (güncellendi: 18:01 02.06.2022) Abone ol
Rusya’nın en büyük devlet bankası Sberbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı German Gref, bankanın kredi vermeye devam etmek için 2021’in karından yararlanılması yeterli olacağını söyledi.
German Gref, Sberbank’ın sermaye oluşumunda her zaman muhafazakar bir yaklaşım benimsediğini, düzenlemelere uymak ve kredi vermeye devam etmek için bankanın 2021 yılı karından yararlanmasının yeterli olacağını belirtti.
Stratejik Girişimler Ajansı tarafindan düzenlenen ‘Sosyal Sorunların Çözümü Forumu’nda konuşan Gref, “Tabii ki yaptırımlar işimiz üzerinde baskı yarattı. Ancak sermaye yönetiminde her zaman muhafazakar bir yaklaşım benimsedik. Stresli dönemlerde yeterliliğimizi desteklemek için Rusya Merkez Bankasının belirlediği limitin üzerinde bir rezerv bulundurduk. Bu nedenle, geçen yılın karının aktifleştirilmesi, Rusya Merkez Bankası'nın sermaye yeterliliği konusunda belirlediği tüm limitlere uymak ve hem gerçek hem de tüzel kişilere kredi vermeye devam etmek için yeterli olacaktır" dedi.