https://tr.sputniknews.com/20220602/sirnakta-kaza-5-kisi-hayatini-kaybetti--1056900514.html

Şırnak'ta kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Şırnak'ta kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Şırnak'ın Uludere ilçesi Yemişli köyünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T01:10+0300

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türkiye

şırnak

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kaza

trafik kazası

ölü

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Uludere DEDAŞ İşletme Şefliği'ne ait ekip, Yemişli köyüne doğru yola çıktı. Pikap sürücüsü köy girişinde virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti ve şarampolden uçuruma yuvarlandı.Hurdaya dönen araçta bulunan 5 kişi yaralandı. 112 Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Uludere Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.Durumu ağır olan Özcan Benek, Azat Dikmen ve Fırat Apaydın’ın yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Azat Dikmen (26) ile Muhammet Mehdi Altürk (21) ve Nurettin Yıldızın (54) hayatını kaybettiği kazada, Uludere ile Şırnak Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Özcan Benek (24) ve Fikret Apaydın da (29) tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Böylece kazada hayatını kaybeden kişi sayısı 5’e yükseldi.

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şırnak, uludere, kaza, trafik kazası, ölü