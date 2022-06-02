https://tr.sputniknews.com/20220602/sirnakta-kaza-5-kisi-hayatini-kaybetti--1056900514.html
Şırnak'ta kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
Şırnak'ta kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
Şırnak'ın Uludere ilçesi Yemişli köyünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T01:10+0300
2022-06-02T01:10+0300
2022-06-02T01:10+0300
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Uludere DEDAŞ İşletme Şefliği'ne ait ekip, Yemişli köyüne doğru yola çıktı. Pikap sürücüsü köy girişinde virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti ve şarampolden uçuruma yuvarlandı.Hurdaya dönen araçta bulunan 5 kişi yaralandı. 112 Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Uludere Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.Durumu ağır olan Özcan Benek, Azat Dikmen ve Fırat Apaydın’ın yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Azat Dikmen (26) ile Muhammet Mehdi Altürk (21) ve Nurettin Yıldızın (54) hayatını kaybettiği kazada, Uludere ile Şırnak Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Özcan Benek (24) ve Fikret Apaydın da (29) tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Böylece kazada hayatını kaybeden kişi sayısı 5’e yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20220602/anne-ve-bebeginin-olumune-neden-olan-surucu-gecmis-olsun-deyip-kayboldu-1056899648.html
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şırnak, uludere, kaza, trafik kazası, ölü
Şırnak'ta kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
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Şırnak'ın Uludere ilçesi Yemişli köyünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.
Uludere DEDAŞ İşletme Şefliği'ne ait ekip, Yemişli köyüne doğru yola çıktı. Pikap sürücüsü köy girişinde virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti ve şarampolden uçuruma yuvarlandı.
Hurdaya dönen araçta bulunan 5 kişi yaralandı. 112 Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Uludere Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Durumu ağır olan Özcan Benek, Azat Dikmen ve Fırat Apaydın’ın yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Azat Dikmen (26) ile Muhammet Mehdi Altürk (21) ve Nurettin Yıldızın (54) hayatını kaybettiği kazada, Uludere ile Şırnak Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Özcan Benek (24) ve Fikret Apaydın da (29) tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Böylece kazada hayatını kaybeden kişi sayısı 5’e yükseldi.